Xiaomi anuncia la creación del primer móvil con pantalla doblemente plegable

El cofundador y presidente de Xiaomi, Lin Bin, publicó un vídeo en su cuenta oficial de Weibo -equivalente chino de Twitter- en el que muestra la innovación, asegurando que el dispositivo se puede utilizar como móvil y como tableta dependiendo de las necesidades del usuario.

"Será el primer teléfono móvil doblemente plegable del mundo. Es una combinación perfecta de experiencia de uso de tabletas y teléfonos móviles, es práctico y hermoso. Si le gusta al público, lo produciremos a gran escala", explicó el directivo.

Check out this special video from #Xiaomi President and Co-founder Bin Lin, showing off a very special phone prototype...



What does everyone think we should name this phone? #InnovationForEveryone pic.twitter.com/1lFj3nM7tD