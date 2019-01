Rubén Nasville: «Me guío por el amor para todo y hacia todo»

Necesitaba explicar estas diez historias de mi vida, necesitaba contar y explicar algunas de las cosas que me han ocurrido estos cuatro años y fijarlas en un formato digital o físico.

¿Cómo se ha gestado ‘Éxtasis’?

La grabación del disco se ha desarrollado en estos dos últimos años, ha sido un proceso largo, intenso pero a la vez muy enriquecedor. He aprendido mucho. Se ha llevado a cabo entre Zaragoza y Madrid con un equipo técnico de gran nivel, tanto profesional como humano. Es muy importante para mí que haya ‘feeling’ y que se pueda trabajar de una manera tranquila. En el tema de la producción musical he contado con Diego García...

¿Qué le ha aportado?

Ha entendido perfectamente el sonido de las canciones y se ha adentrado en mi alma para plasmarlo tal y como yo lo quería.

¿En qué sonidos o influencias se reconoce usted?

Sinceramente, no englobaría este disco en ninguna época, ya que hay canciones actuales, como podría ser ‘Éxtasis’, con un sonido del momento; a su vez, con ‘Aprendiste a volar’ nos trasladamos a un country rock. Sí que es verdad que, en líneas generales, la gente que lo ha escuchado lo sitúa en la época de los noventa.

¿Qué quiere contar y cantar?

Es una terapia importante en mi vida contar las cosas cantándolas. Creo que para un compositor no hay nada mejor que exponer a la gente tu vida en canciones.

Rubén Garcés, cuyo nombre artistico es Rubén Nasville, con su guitarra en la sede de HERALDO. José Miguel Marco.

¿Realmente uno canta para que los demás mueran bailando?

A ver, yo canto lo que quiero contar. Realmente, el que me muero bailando soy yo. En ‘Me moriría bailando’, yo escribí una declaración de amor donde digo que me moriría bailando, y al decir bailar hablo de vivir una vida llena de altibajos, de subidas y de bajadas, de momentos buenos y malos. Si todo el mundo bailase con mis canciones ya, imagínese… ¡sería estupendo!

¿Cuál es la importancia del amor en sus canciones?

Es importantísimo para mí el amor en las canciones y en la vida, me guío muchas veces por el amor hacia todo y para todo. Todas las canciones tienen una parte importante de amor y de corazón. Sin amor no puedo vivir.

¿Por qué pensó en Gabriel Sopeña y Cuti, que cantan dos temas?

Por admiración. Cuti es para mí un artista completo, de voz personal, músico, compositor... ¡Quién no querría tener a semejante artista en su disco! Lo de Gabriel Sopeña resulta más mágico aún: todo se gestó cuando compuse una canción y se la envié; la respuesta fue maravillosa y quedó claro que Gabriel formaría parte del disco. Para mí, Gabriel Sopeña desde pequeño fue un referente, musicalmente con sus composiciones y también con su forma de escribir; oírlo cantando una canción mía era un sueño que pude cumplir en ‘Éxtasis’.

Desde el punto de vista de arreglos, ¿qué buscaba?

Diría que lo buscaba todo. La búsqueda de los arreglos ha sido más bien fruto del trabajo y de la investigación que de un sonido predefinido en mi cabeza. Estar abierto a sonidos nuevos y consejos de tu equipo es lo mejor que puedes hacer. Busco la sencillez, que todo trabaje para la canción, lo que más premio y lo que más ansío es el equilibrio. Creo que es lo más difícil de encontrar y espero haberlo hecho.

¿Cómo se construye una carrera y cómo la sueña usted?

De eso no sé nada. Desde que empecé en el conservatorio de música, con ocho años, solo me he fijado en la música. Las cosas han ido sucediendo en momentos buenos y malos. Realmente, no sueño con una carrera musical.

Portada del primer disco 'Éxtasis' de Rubén Nasville.

¿Qué tres discos y qué tres canciones han marcado su vida?

No sabría quedarme con tres porque soy un gran consumidor de diferentes tipos de música, pero ahí van algunos nombres. Entre mis discos preferidos están algunos de Dire Straits, Ray Charles, Nina Simone o Miles Davis. Canciones muy importantes para mí son ‘Sex on Fire’ de Kings of Lion, ‘Roxanne’ de The Police y ‘Sinnerman’ de Nina Simone.

¿Se venden discos?

‘Éxtasis’ ha sido autoproducido y financiado a través de una plataforma de ‘crowdfunding’.Hemos publicado 500 discos ‘premium’, para los mecenas, y 1000 copias más. En plataformas digitales y redes se han vendido 350 discos.