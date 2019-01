Tres coros aragoneses se unen en concierto para la 'Cantata de Navidad' de Pinkham

Tres de los mejores coros aragoneses – Enchiriadis, Aqvilo y Hamster Vocal Ensemble – han unido fuerzas para ofrecer este sábado (20.00) un concierto excepcion al. En el programa, la ‘ Cantata de Navidad’ del norteamericano Daniel Pink ham, y, en el ‘reparto’, otros intérpretes de lujo: Juan San Martín, organista titular de las catedrales zaragozanas, y cuatro músicos de la sección de metal de la Orquesta Reino de Aragón . La interpretación de la ‘Cantata de Navidad’ de Hickman es un pequeño acontecimiento musical, puesto que no se escuchaba en la capital aragonesa desde que se estrenara en 1987 en un concierto dirigido por Javier Ares.

"Llevábamos ya varios años buscando un proyecto musical en el que pudiéramos colaborar varios coros, algo que nos uniera más allá de la vida artística de cada uno de nosotros –relata Jorge Apodaca, director de Enchiriadis y Aqvilo, y principal impulsor del concierto–. Y al final nos hemos decidido por este formato de concierto, que integra a diferentes grupos con líneas de trabajo en cierto modo en sintonía".

Entre lo antiguo y lo moderno

Enchiriadis es un coro femenino nacido en el año 2006 y que tan solo cuatro años más tarde ganó el Gran Premio Nacional de Canto Coral, máxima distinción musical del ramo en nuestro país. Sus 20 voces participarán en el concierto, aunque no interpretarán la ‘Cantata de Navidad’. Aqvilo, por su parte, fue creado en 2011 y cultiva un repertorio poco transitado en el circuito de la música coral, que abarca desde el Renacimiento hasta lo contemporáneo. "Estamos viendo dónde nos ubicamos –resume Apodaca–. Está formado por gente muy centrada y preparada, y nos empeñamos en popularizar repertorios complejos".

Y el tercer coro del proyecto es Hamster Vocal Ensemble, fundado en 2010. Según su responsable, Víctor Jiménez, que será a su vez el director de la cita del sábado, "tenemos una trayectoria un poco peculiar porque no nos obsesiona dar conciertos y, de hecho, ofrecemos muy pocos a lo largo de año. Eso nos lleva a cuidar al máximo todos ellos". Aportará a la cita de la iglesia de San Pablo 16 voces, y su repertorio oscila entre lo antiguo y lo contemporáneo, con especial acento en la música renacentista y en la del siglo XX, con incursiones en el ‘pop’ más conocido. "Más allá de pasárnoslo bien cuando cantamos, intentamos mantener una alta calidad vocal en nuestro trabajo por encima de todo", concluye Jiménez.

Además de los tres coros, una docena de voces invitadas se han sumado a la iniciativa –el concierto es en formato participativo–. Cada una de las formaciones interpretará además varios temas de su elección junto a la ‘Cantata de Navidad’.

La composición de Pinkham "es muy potente y, a la vez, muy fácil de escuchar –subraya Jorge Apodaca–. Es una obra en la que el compositor rindió homenaje a las músicas tradicionales y no puede considerarse como música de vanguardia. Yo la definiría como neoclásica, y el público la ve amable".

La escasa suerte que ha tenido en nuestro país, y especialmente en Aragón, donde lleva sin escucharse 32 años, se debe, básicamente, a que salvo casos muy contados (Barber, Copland...) el repertorio norteamericano es aún muy desconocido en nuestro país. "Mal que nos pese –subraya Apodaca– existe una cultura americana y otra europea, y en el terreno de la música el repertorio norteamericano todavía no es suficientemente conocido aquí". Para Sergio Guarné, trompetista y director de la Orquesta Reino de Aragón, se trata de una obra "armónicamente muy emotiva, que gusta a todo tipo de públicos porque en buena parte es atemporal". Es la primera colaboración de la ORA con Enchiriadis y todo apunta a que no será la última. "Seguiremos en el futuro", subraya. Las entradas para el concierto (10 euros) están a la venta en la tienda Taste of America (Conde de Aranda, 1).