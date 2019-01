Crystal Fighters añaden Zaragoza a su gira europea

Crystal Fighters es pura versatilidad: pueden presumir de lenguaje universal en el área creativa. Su eclosión en el panorama internacional llegó con ‘Star of love’ (2010) y de ahí en adelante se han mantenido muy arriba en el gusto de la nueva generación de fiesteros: el suyo es mayoritariamente un público joven de miras amplias. Crystal Fighters es un envite directo al baile, puro desparrame de energía con una mixtura interesante entre el folclore y la electrónica.

Otros conciertos de Crystal Fighters en Zaragoza

En los últimos años han visitado Zaragoza varias veces: en septiembre de 2013 estuvieron en la Oasis, en mayo de 2014 en las Esquinas (poco antes del fallecimiento de su batería, Andrea Marongiu) y en julio de 2015 fueron a Las Armas; en esta ocasión, su concierto tomó la forma de ensayo de gira, destinado a un pequeño grupo de privilegiados zaragozanos. Fue todo un aquelarre las tres veces: lo-fi tropical, electro, drum’n’bass o txalaparta vasca (instrumento de percusión) en extraña y resultona armonía. En julio de 2017 se subieron al escenario del entorno privilegiado de Lanuza durante el festival Pirineos Sur.

La locura por la banda no ha bajado un ápice en estuos años. Cada concierto se reproduce una conexión total entre artistas y público. ‘Everything Is My Family’, aportó dos nuevos temas a su larga lista de éxitos: ‘All Night’ y ‘Good Girls’.

Día, horario, y entradas del concierto

El concierto será el próximo 12 de marzo en la Sala Multiusos de Zaragoza. Comenzará a las 21.00 (apertura de puertas desde las 19.00) y las entradas saldrán a la venta desde este viernes 11 de enero; se pondrán comprar en la web de ibercaja y la red de cajeros Ibercaja.

