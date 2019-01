Adriana Terrén firma un seductor debut discográfico con la elegancia como divisa

Adriana Terrén tiene 22 años, es zaragozana, vive en Madrid desde 2014 y hace música . Su primer disco, ‘ Piel ’, está producido por Milo García y puede disfrutarse en las plataformas digitales desde hace exactamente dos meses . "Lo empezamos a grabar el pasado mes de febrero. Fue toda una experiencia, el resultado me encanta y ahora toca empezar a enseñarlo . No tener el respaldo de un sello complica muchas cosas en este punto, pero también te obliga a hilar fino a la hora de buscar los compañeros de viaje, a pensar mucho cada paso . Yo creo que las cosas a lo Juan Palomo que se hacen con amor, ganas y autoexigencia van bien . Los pilares fundamentales han sido mi madre, mi ‘mamánager’ Lourdes Mozota, y Gonzalo Meléndez, guitarrista, que también es mi chico. Han estado siempre a todas ".

Canciones como ‘Immerse’, ‘Cosmic’ –ambas con videoclip– o la hipnótica ‘Dazed’ llegan directamente a las sienes; son pura elegancia a diferentes velocidades. Adriana ha formado banda para llevarlas al directo, aunque también puede defenderlas con la secuencia desde una Traktor y Gonzalo en la guitarra; la versatilidad es un valor en alza. El sonido de ‘Piel’ –nueve temas y tres continuidades– no es una elección muy usual entre las solistas nacionales; Adriana mezcla el soul y el rhythm&blues con una deriva hacia el Bristol de los noventa (Portishead, vaya) que dibuja un cuadro sonoro atractivo; pura seducción al servicio de una magnífica voz. La de la joven zaragozana encierra una paradoja interesante, un brillo mate que deja adivinar las dimensiones de su rango sin caer en alardes efectistas.

"Al final –reflexiona Adriana– lo que haces es producto de lo que has oído en tu vida. Yo escuchaba de todo desde pequeña; primero la radio, luego fui calmando mi curiosidad por internet. El blues, el rock, el rhythm&blues, el soul de los 60… al final, todo eso cala. ¿Que me gustaba Beyoncé? Pues buscaba artistas relacionados, gente que ella citaba como influencia… también he pedido siempre recomendaciones a gente que valoro y respeto".

Aunque dada su sangre zaragozana no es tan extraño, Adriana empezó en la jota. "Mi primera vez en un escenario fue a los cuatro años en el Teatro Principal, orgullosa que estoy. Gracias a eso no me asusta salir a actuar, el subidón de adrenalina me encanta".

Adriana Terrén fue a la capital de España a estudiar, pero la vida le condujo a otros caminos. "Empecé Psicología, luego probé Publicidad y Relaciones Públicas, que tenía más conexión con el mundo del espectáculo... pero no era lo mío. En las navidades de 2016 senté a mis padres y les dije que quería dedicarme a la música, que era mi vida, y me apoyaron. El verano de 2017 trabajé en Heart Ibiza, fue una buena experiencia, y me he ido curtiendo en los escenarios poco a poco. Ahora tengo una ‘jam session’; se llama Cat Cake y es los jueves en el Marula Café de Madrid. He trabajado con Gospel Factory, que quizá sea el mejor coro gospel de España, y he vivido ya momentos emocionantes, como cantar ante Roger Taylor, el batería de Queen, y que alabase mi interpretación. También hice de telonera en los jardines de Pedralbes con una banda en la que participo, Purple Lemon, para los Jackson Five. Por otro lado, mi grupo está formado y tenemos muchísimas ganas de presentar el disco en directo".

En abril, con el respaldo de Imagina Funk -del que Adriana será imagen- presentará ‘Piel’ en la sala Clamores de Madrid. Luego actuará en este festival y buscará fechas para presentarse en casa. "Hay muchas salas interesantes en Zaragoza y un festival que me encanta, el Slap! Ojalá pueda tener un hueco allí".