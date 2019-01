2019 arranca con un 'biopic' sobre Berlusconi y con el regreso de Antonio Banderas

La exagerada vida de Silvio Berlusconi, vista por Paolo Sorrentino ('La gran belleza') y protagonizada por Toni Servillo, inaugura la cartelera del 2019, junto al debut como director del creador de la serie 'This is us', Dan Fogelman, con la película 'Como la vida misma', con la que Antonio Banderas vuelve a la gran pantalla.

'Silvio (y los otros)', un biopic sobre el expresidente italiano Berlusconi