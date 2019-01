Leo Susana, todo un año de canciones volcado en YouTube

Afincado en Zaragoza desde 2006, el músico neoyorquino Leo Susana se marcó un reto estajanovista para 2018: colocar en su canal de YouTube una canción diaria, ya fuera de cosecha propia o versión, con la autoexigencia de grabarla y subirla el mismo día. Prueba superada; comenzó el 1 de enero con ‘Have I Told You Lately’ de Van Morrison y echó el telón el 31 de diciembre con ‘Stairway To Heaven’, el himno de Led Zeppelin. Son versiones crudas, a guitarra y voz, con algún teclado ocasional y par de piezas a pura voz por cuestiones logísticas, como hallarse en mitad de Central Park sin una guitarra a mano. El caso es que ha cogido carrerilla y sube la apuesta en 2019; subirá un tema en inglés y otro en español cada día, además de obligarse a componer un tema nuevo cada semana.

"La cosa se me ocurrió a mediados de diciembre de 2017 y aunque no le veía rentabilidad, sí me pareció divertido, además de convertirse en un modo de practicar a diario. Soy muy de retos, y en el que acabo de terminar iban más cosas, como quitarme el café, el alcohol, estudiar alemán y francés a fondo... bueno, con las canciones sí llegué al final –ríe– y con alguna de las otras cosas también duré un tiempo. Conforme iba subiendo canciones conseguía además una referencia para aprenderlas mejor y usarlas en conciertos; me he hecho una buena videoteca. Registré canciones propias que solo eran letras viejas en un cuaderno, con una melodía básica, aparte de todo lo que he grabado como Leo Susana, con mi banda JLS y otros proyectos que he formado o en los que he participado como Toque Profundo en Santo Domingo, y Potomac o Leo Susana y sus Fulanas aquí. En las versiones abundan Loquillo y Springsteen, por decirte dos, pero asoman Camilo Sesto, Rage Against The Machine, Britney Spears, Pink Floyd, Georgia Satellites, Mötley Crue, The Cure, Phil Lynott o el himno de Estados Unidos grabado ‘a cappella’ en la plaza de Cataluña de Barcelona".

Leo Susana cree en la disciplina desde el conocimiento técnico, en "tocar mucho, mejorar siempre, escribir muchas canciones y acabar escribiendo unas cuantas buenas. ¿Subí alguna mala? Supongo... pero al fin y a cabo eso es algo subjetivo. Yo amo las canciones, el género importa menos; los acordes y los arreglos son los colores para un pintor, cada cual hace con ellos lo que cree oportuno, y están las letras, la ejecución y la pasión. La progresión re-la-sí menor-sol está en muchas canciones de la música popular; si te fijas, está en ‘With or Without You’ de U2 y también en el ‘Cadillac solitario’ de Loquillo, y empezando en el sí menor, la encuentras en ‘Despacito’ de Luis Fonsi. En mi YouTube, la que más se comentó, hasta el punto de que me pidieron tutorial de guitarra de la versión, fue ‘Me llamas’, de José Luis Perales".