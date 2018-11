Red Dead Redemption 2: La aventura más grande jamás jugada

Hay algunos videojuegos que no son juegos. Es difícil de explicar, sobre todo a aquellos que no juegan habitualmente. Se trata de grandes superproducciones que crean todo un universo consistente y verosímil en el que el jugador se sumerge. Porque cuando entras en el mundo de ‘Red Dead Redemption 2’ (RDR2) no entras a jugar, entras a vivir.