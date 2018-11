La Casa del Loco celebra sus 21 años con la banda estadounidense Tortured Soul

En Estados Unidos, la edad legal para comprar cerveza es de 21 años. En Zaragoza, La Casa del Loco celebra (Mayor, 10, 21.30) sus 21 años vendiendo cerveza y, sobre todo, ofreciendo buena música en directo con una banda que, curiosamente, frisa en las dos décadas de actividad: Tortured Soul, grupo con la facultad de convertir en una gran fiesta de funk y soul cada lugar en el que aterriza. El trío de Brooklyn, liderado por el cantante y batería John Christian Urich, lo completan el bajista Jordan Scannella y el tecladista Isamu MacGregor. La entrada al concierto será gratis, un regalo de la sala a sus fieles por los años de cariño biunívoco extendido a los nuevos en la plaza; la cerveza sí se paga, pero la relación calidad-precio que marca el aliciente de ver a los neoyorquinos en escena es magnífica.

El directo es el punto fuerte de estos tres obreros del ritmo, que no se sirven de bases pregrabadas ni efectos sonoros para apoyar su desempeño vocal e instrumental. Con media docena de discos en el mercado, también han cultivado una deriva bailable a través de maxis y remezclas. En su hoja de presentación –por España ya han pasado varias veces– destaca una frase de Lenny Kravitz, que vale la pena reproducir íntegramente. "Es música –dice Kravitz– con la que levantarme un sábado por la mañana mientras el sol entra por la ventana. No hay suficiente gente como ellos cantando con amor y honestidad".

De antes, de ahora, de siempre

El grupo sacó su primer disco de larga duración, ‘Introducing Tortured Soul’, en 2004, después de varios lanzamientos sencillos en el sello Central Park y un exitoso fogueo en el circuito de clubes neoyorquinos. El chalaneo con el acid jazz y el deep house, con la base del soul setentero que acompañó al grupo desde sus primeros pasos, sorprendió favorablemente a la audiencia, que empezó a correr la voz: música sin trucos, directa a las tripas, exigente con las rótulas y motivadora para las endorfinas. Temas como ‘You Found a Way’, ‘If You Want to Feel Alright’ o ‘Don’t Hold Me Down’ son perfectos para introducirse en la mística de la banda.