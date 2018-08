El renacer de la foto analógica

La fotografía está cambiando y llevamos años hablando sobre lo digital, internet, Instagram, Twitter, lo ‘trendy’ o lo ‘cool’. Sobre cómo subir fotografías a las redes sociales, qué filtros emplear y qué pie de foto ingenioso escribir. Parece que si no se emplea la última tecnología, lo hecho no será bien comunicado y, por tanto, no existirá: se perderá en el inmenso océano de información al que cualquiera puede acceder desde el teléfono móvil.