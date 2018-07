Maite Pagazaurtundúa: "El populismo propone mentiras en lugar de dar soluciones"

Muchos españoles aún ven muy lejos el Parlamento Europeo.

Sí, pero los grandes problemas de esta época, desde las criptomonedas a las nuevas formas del crimen organizado, no se pueden afrontar desde el pequeño observatorio de un parlamento regional. La mayoría de los grandes retos son transnacionales.

Ha impulsado el ‘Libro blanco y negro del terrorismo en Europa’. Parece que, si no hay atentados, es como si no existiera.

Hoy el terrorismo es un amenaza híbrida, proviene de una ideología contraria a la democracia y sus valores, y no tiene las características del terrorismo convencional. Hemos realizado un buen trabajo parándolo, pero la amenaza está ahí.

Europa tiene también otros problemas.

En algunos países, como Hungría o Polonia, se está haciendo una demolición de la separación de poderes, una erosión del estado de derecho. Por eso la Comisión se está planteando activar el artículo 7.1 del Tratado de la Unión Europea, que sería el equivalente al artículo 155 de nuestra Constitución. Por otro lado, los partidos populistas, con un discurso antiliberal, están proponiendo mentiras, en lugar de soluciones, para problemas sociales reales y que nos preocupan a todos.