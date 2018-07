El TSJA concede la cautelar a la DPZ: habrá toros en la Feria del Pilar

La DPZ ha adelantado en un comunicado que la firma del contrato se producirá en los próximos días. Y, posteriormente, la UTE anunciará en rueda de prensa "algunos de los diestros que torearán en Zaragoza. Como exigía el pliego, se celebrarán doce espectáculos mayores, que se distribuirán entre finales de septiembre y finales de octubre", ha explicado Julio Fontecha, representante de la UTE. El recurso de la DPZ solicita la suspensión del acuerdo del Tacpa, porque entiende que no va a dar tiempo a tramitar, resolver y adjudicar nuevamente el contrato antes de las Fiestas del Pilar, que concentra el grueso de festejos taurinos de la plaza de la Misericordia. Asimismo, alega los perjuicios que se producirían a la tauromaquia por no celebrar tales corridas, a la DPZ por no recibir el canon de contratación, a la ciudad, a empresarios taurinos u hoteleros, o a los propios trabajadores de la plaza, tanto directos como indirectos. La UTE también recurrió la resolución del Tacpa, sumándose a la petición de la adopción de una medida cautelar. Y manifestó su intención de cumplir, a lo largo de la temporada, en la fecha más conveniente, el encargo de celebrar los espectáculos programados para las fechas de San Jorge.

Bajo una misma representación, los tres licitadores que perdieron el concurso público (Castejón Abogados SL, Medicamp Marketing SL y Kranebitten 1976) negaron en sus alegaciones que existiese urgencia respecto a la adjudicación de la plaza. Y recordaron al TSJA que la DPZ puede iniciar los trámites para un nuevo expediente de contratación para futuros años. El TSJA, a la hora de estimar la medida cautelar, ha tenido en cuenta esos perjuicios que supondrían la suspensión de la Feria del Pilar para todos los agentes implicados, desde la DPZ hasta el público taurino.