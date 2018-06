Nacho Lamar: "Para mí la moda es espectáculo"

Formado en la Escuela de Artes de Zaragoza, diseñador gráfico, con estudios de patronaje y, ahora, cursando la carrera de moda de Moda en Hacer Creativo, Lamar encuentra referencias en todo lo que se le pone por delante: música, cine, artes plásticas... En una continua búsqueda ("aún no he encontrado mi estilo", reconoce), con, no obstante, claros objetivos: "Lo que yo siempre quiero es despertar emociones".

¿Siempre quiso ser diseñador?

No. Realmente cuando he entendido la moda es hace un par de años.

Explíqueme eso...

Para mí entender la moda es conocer el mercado, el sector, lo que se nos pide. Descubrir diseñadores, marcas... Todo lo que rodea este mundo. Y saber diferenciar la moda artística de la funcional.

¿Y cuáles sería esas diferencias?

Es difícil de responder. La moda artística es adonde yo quiero ir. Cuando se oye lo de "pero eso un disfraz" o "eso quién lo va a llevar"... pues ahí está la respuesta. La moda artística no es para que la lleve la gente, sino para despertar una emoción. Y esa emoción es lo que busco.

Pero un diseñador también tiene que comer... ¿Cuál sería ese equilibrio entre lo funcional y lo artístico para Nacho Lamar?

Pues aún no lo sé. Estoy en la búsqueda. Quiero hacer tantas cosas... Me gusta tanto todo: desde elaborar un vídeo, crear una imagen corporativa para una empresa, la publicidad, crear una prenda, contar una historia en cualquier formato.

Está usted formándose. Aunque, de momento, ha ganado este concurso. Con una colección que... Cuéntela usted mismo.

Se llama ‘Legado XX’, un proyecto historicista, donde fundo dos estilos que se contradicen: el de los años 20 y una visión contemporánea. En ella, ilustres aragoneses como Luis Buñuel, Pablo Gargallo, José Beulas o Miguel Labordeta han sido el aliciente para crear moda a partir de las diferentes disciplinas artríticas en las que brillaron: poesía, pintura, escultura, cine...

O sea, que para usted la moda está en todo.

Sí. Es que la moda para mí, realmente, es un espectáculo. Los diseñadores de pasarela son un tipo de diseñador diferente a los de la moda funcional.

Y decidió competir con una colección para hombre. No es la habitual. Y menos en los comienzos de un creador de moda.

Realmente nunca he llegado a decidir formalmente diseñar para hombre. A la hora de la verdad, he intentado diseñar para mujer, pero no me sale. Para empezar, me imagino a mí mismo vistiendo estos diseños. Creo que es una baza a favor. Aunque creo que en un futuro debería intentar diseñar también para mujer. En ese ámbito hay más mercado, aunque también más competencia...

¿Por qué decidió presentarse al concurso?

Me enteré solo tres semanas antes de que se cerrara el plazo de la convocatoria. Y cuando leí las bases, tuve claro que tenía que ser una colección muy aragonesa. Contar una historia que tuviera mucho que ver con esta tierra. Invertí más de cien horas en hacer el dossier, y lo entregué el último día. Me gustaba la moda de los años 20 y vi que en aquella época Aragón era muy rica culturalmente. De todos los ilustres que elegí, o habían nacido en esa década o habían desarrollado su talento entonces. Fui indagando y lo que me resultaba más interesante, lo añadía. Lo que hice fue descontextualizar la época y las obras de cada artista.

Y lo hizo, literalmente, con diferente diseño en la delantera y la trasera de las prendas.

Sí, es como si fueran dos colecciones. En el delantero muestro los años 20 descontextualizados y en la parte de atrás de las prendas, con la división de los tejidos, otra lectura, la contemporánea.

¿Y cómo se explicita en colores y tejidos?

La gama cromática está entre los blancos, los negros y los grises, porque es como esta época llega mayoritariamente a nosotros a través de las fotos. Y, luego, la nota de color es el rojo, por la bandera de Aragón. Además, quería que el cierzo estuviera presente, dando movimiento a las prendas, cosa que conseguí a través de alambres o entretelas, para dar sensación de las prendas volando por el viento.

¿Esperaba ganar?

Tenía fe en mi colección. Lo di todo.

¿Cuánto cree que lo bien apuntalada argumentalmente que está su colección contribuyó a darle la victoria?

Era un punto a mi favor. A mí me gusta que cada una de mis prendas signifique algo. Haberle contado mi historia al jurado, haberle llevado a mi terreno fue positivo. Creo que pudo empatizar más.

Pero también tiene el riesgo de que no todo el mundo lo entienda.

Yo valoro el riesgo en la moda. No la concibo de otra manera. Todo en esta colección fue también intuitivo, en el sentido de que me inspiraban los ilustres en los que me basé.

Y en ese discurso tan elaborado que se mezcla con a la parte más creativa: ¿qué papel le da al estudio? Usted lo ha estudiado mucho y dice que le queda mucho más.

Todo cuenta. El haber estudiado y el haber profundizado en estos artistas me ha dado de beber creativamente, o el ir a museos... Me nutro de otros artistas y me permite ver hasta dónde puede llegar mi cabeza. Hasta la cosa más insignificante me abre otra puerta. Conocer gente de otros gremios. Ahora mismo me siento un adicto a aprender.

¿Y cómo se ve de cara al futuro?

Este premio ha sido una palmada en la espalda. Y ahora cada vez estoy más enganchado a la moda. Me quedan dos años de carrera. Y me quiero centrar en ella. Pero no lo sé.