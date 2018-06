Jesús Garcés, Baitico, memoria viva de Bielsa

"Yo siempre he tenido mucha pasión por mi pueblo y quería dejar testimonio de cómo era hace años. Hasta que me dije, ahora o nunca. Tengo ya 92, y me puede pasar cualquier cosa". Así explica Jesús Garcés, 'Baitico', cómo nació el libro que acaba de publicar y que prácticamente ha coincidido en el tiempo con el premio Chuana Coscujuela 2018, que le ha concedido el Gobierno de Aragón "por su entrega, disposición y disponibilidad para ayudar a todos los estudiosos de la cultura belsetana, en particular, y de la aragonesa, en general".

Hoy, desde la altura de sus 92 años, Jesús Garcés, 'Baitico', es muchas cosas: un hombre cabal, generoso y amable; quizá el hablante patrimonial más longevo del belsetán, una de las variedades más puras del aragonés; y la memoria viva de Bielsa. Tenía 12 años cuando se vio obligado a huir a Francia por la Guerra Civil, y desde entonces a hoy ha sido testigo fiel y privilegiado de todo lo que ha ocurrido en Bielsa y su valle.

"La guerra es lo más doloroso que he vivido. Precisamente este fin de semana se va a conmemorar el 80 aniversario (15 de junio de 1938) del bombardeo de la aviación de Franco. Antes ya nos habían enviado a Francia (evacuados según los planes de la 43ª División del ejército republicano). Mi padre no pasó a Francia porque estaba abajo, con el ganado, por la trashumancia y ya era zona de Franco. No sabíamos nada de él y mi madre no hacía más que llorar. No pudimos regresar por donde habíamos pasado a Francia, sino que lo tuvimos que hacer por Irún. Y la vuelta fue muy dura. Los republicanos se nos llevaron las vacas y las cabras, todo lo que teníamos, pero luego vino la aviación de Franco y lo arrasó todo. De las 150 casas que había en el pueblo solo quedaron en pie dos. Tuvimos que reconstruirlo todo de la nada, porque Regiones Devastadas solo nos hizo 5 o 6 casas".