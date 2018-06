Wolfpack Records, un sello que nace a lo grande

A menudo, los sueños quedan aparcados por la rendición a la que aboca la crudeza del día a día. Desafiar a los elementos y plasmar las aspiraciones es una heroicidad que muy pocos asumen. No es el caso de los zaragozanos Miguel Lizaga, de 25 años, y Juan García, de 26. Ambos han emprendido una de las mayores aventuras de sus vidas al fundar un sello discográfico y grabar su primer disco en San Diego ( Estados Unidos ).

La suya es una historia en la que se entrelazan la pasión por la música con la amistad desde la adolescencia y la sana ambición. García poseía una sólida experiencia con la banda Alien Roots, en la que era voz y guitarra. Lizaga, que había cursado estudios de márquetin y un máster especializado en representación y derechos de imagen, perseguía el afán de crear un sello. Una confluencia de intereses compatibles que ha cristalizado en la creación de Wolfpack Records.

"Es un proyecto ambicioso centrado en el rock, en el que vamos a por todas. Creemos en lo que hacemos y estamos convencidos de hay un espacio para lo que proponemos. Somos conscientes de las dificultades, pero nuestra pasión por la música puede con todo", explica Lizaga. Un empeño sostenido por la ayuda de sus familias y por su trabajo en la empresa Manufacturas JBA de Cuarte.

Producción de Joe Marlett

La primera referencia que editará Wolfpack Records, titulada ‘Red Timeline’, está prevista para finales de noviembre y será un disco a cargo de Johnny Garso, el nombre artístico en solitario de Juan García. No han escatimado en medios para que sea una potente y atractiva tarjeta de presentación, toda una declaración de intenciones.

"En marzo de 2017 grabamos una maqueta de siete canciones en Barcelona que nos convencieron y el 11 de octubre volamos a San Diego (California) para grabar todo el disco con un grandísimo productor, Joe Marlett, que había colaborado con Queens of the Stone Age o Blink 182. No fue fácil convencerlo, pero merecía la pena para conseguir el sonido que queríamos", comparte Lizaga.

Dos meses duró el proceso en el prestigioso estudio Signature Sound, por donde han desfilado, entre otros, U2 o Santana. "Fue increíble, una experiencia inolvidable. Nos acompañaron excelentes músicos como Will Salazar o Daniel Rubin. Comenzábamos a las 9.00 y marchábamos a la una o dos de la madrugada. Aprendimos muchísimo y, sobre todo, hicimos un disco con diez canciones de mucha calidad", revela García. Para cerrar el círculo, la masterización corrió a cargo de Tom Baker en Los Ángeles.

De vuelta a Zaragoza, la actividad no se ha detenido en aras de lograr el mayor impacto posible. Han grabado un videoclip y hay otros dos en camino. Serán el vehículo ideal para estrenar el primer single del álbum en julio, el segundo en septiembre y un tercero en octubre. El disco se editará en cedé, vinilo y digital.

"Abriremos todas las puertas que sea posible, potenciando la imagen, cuidando los detalles y estando muy presentes en las redes", promete y concluye Lizaga.