'Los Vengadores' también ganan a 'Star Wars' en las ventas de cómics

La vaca está famélica. Así se muestra en un ‘meme’ humorístico que se comparte en internet, ilustración en la que el ratón Mickey acude feliz a ordeñar a la vaca Star Wars, que no da más de sí. Si hablásemos de gallinas y huevos de oro, diríamos que el ave está ya agonizando. "Marvel ha conseguido que gente más joven que no estaba familiarizada, incluso adultos que no leían los cómics, se hayan acercado al material original. En el caso de ‘Infinity War’ (la última película del universo Marvel, estrenada hace unas semanas), muchos se compraron los cómics de la serie en busca de respuestas, ya que la película deja un final muy abierto", destaca Carlos Gallego, de ‘Cinemascomics’, portal aragonés de noticias de cine especializado en adaptaciones de cómics a la gran pantalla.

En la Feria del Libro de Zaragoza se ha podido apreciar el tirón que tienen las novelas ilustradas. En la caseta de Mil Cómics, Gonzalo González explicaba cómo Han Solo, protagonista de la última entrega cinematográfica del universo ‘Star Wars’ y cuyos cómics se han vuelto a lanzar con el fin de amortizar la publicidad, ha sufrido una humillante derrota por parte de los seguidores de Marvel: "La película no parece haber funcionado bien y la publicidad de la saga no se ha trasladado a la venta de cómics. No siempre lleva una cosa a la otra. Por ejemplo, los cómics de Batman o Superman no han tenido un especial auge tras relanzar DC los personajes en varias películas. Sin embargo, el filme ‘Wonder Woman’ sí ha servido para que sus cómics se hayan convertido en un éxito. De hecho, es Wonder Woman quien ha tirado de los otros dos personajes y hecho que nuevos seguidores se hayan interesado por ellos".

Seguidores enfadados

Desde ‘Cinemascomics’, Carlos Callego asegura que "Disney es en parte responsable de ese retroceso de ‘Star Wars’ en venta de cómics, porque ha enfadado mucho a sus fans. Los seguidores están muy divididos desde que se estrenó la nueva trilogía, pero sobre todo tras estrenarse el ‘Episodio VII’, que no ha gustado nada a los fans de toda la vida. De hecho, muchos han comentado que no van a seguir la saga si Disney sigue siendo la responsable del lanzamiento".