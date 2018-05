Nino Bravo: Tres días y dos noches de luna de miel en Gallur

Nacido en Ayelo de Malferit (Valencia) en agosto de 1944, falleció de accidente de coche en Madrid un 16 de abril de 1973, tras sufrir un accidente, al volante del BMW que conducía, en Villarrubio (Cuenca); el vehículo derrapó y dio varias vueltas de campana, y el intérprete y sus acompañantes fueron atendidos primero en Tarancón y luego en Madrid, donde murió el vocalista.

Nino Bravo ya era conocido. En 1969 había deslumbrado al público con ‘Te quiero, te quiero’ de Augusto Algueró. Había optado en dos ocasiones al Festival de Eurovisión; en 1970, cedió ante Julio Iglesias y su ‘Gwendoline’ y al siguiente ante Karina y su ‘En un mundo nuevo’. Poco después, Nino Bravo dio un giro a su vida: conoció a María Amparo Martínez Gil, con la que contrajo matrimonio, casi en secreto, en la Iglesia Castrense de Santo Domingo (Valencia) el 20 de abril de ese mismo año. El cantante anunció luego que no haría luna de miel; sin embargo, el día 23 llegó a Gallur (Zaragoza) y se instaló en el Hostal Casa Luis, donde la pareja habría dormido al menos dos noches. Los testimonios son un tanto equívocos: para el bancario Honorio Giménez, que trabajaba en el Banco Central, Nino Bravo habrían pasado tres días y dos noches; Luis Aznar, hijo de los dueños del hostal, ya desaparecido, habla de cuatro, cinco e incluso una semana. Sin embargo, Darío Ledesma de Castro, biógrafo del cantante y admirador de su página web (www.ninobravo.net) cree que tuvieron que ser dos noches las que "se hospedaron en Gallur y aprovecharon para visitar el pueblo y descansar. El día 25, Nino Bravo actuaba en Manlleu (Barcelona). María Amparo siempre ha recordado que al día siguiente de la boda, el 21 de abril, estuvieron grabando su nuevo single, ‘Noelia’, en los estudios Fonogram. Y el día 22 la pareja se trasladó a Cullera y de ahí acudieron a Gallur".

Darío Ledesma recuerda: "Su boda había sido algo polémica por inesperada. Ellos quisieron mantener sus planes en secreto hasta que varios periodistas filtraron la noticia e impidieron la celebración en la intimidad. Desde ese punto de vista, sí, Gallur se convirtió en la primera etapa de su luna de miel".

El día 24, el cantante tenía una actuación en el Casino de Tauste. Los testimonios no dejan lugar a equívocos. María Amparo y Nino disfrutaron de Gallur, de la explanada ante el río Ebro y del puente, acudieron a la plaza del pueblo y subieron y bajaron la escalinata que conduce a la iglesia, etc. Luis Aznar dice que su casa recibía continuas visitas de artistas: José Vélez, Amaya de Mocedades, Paloma San Basilio o José Vélez, entre otros.

‘Gullar’, la paella, el niño José

"Recuerdo muy bien la estancia de Nino Bravo. Les serví el desayuno y la comida. Estando allí, llegó un fotógrafo de la revista ‘Lecturas’ que les tomó muchas fotos en “el refugio donde pasaban su luna de miel: Gullar, al pie del Moncayo, cerca de Zaragoza”, tal como se anotó en la publicación", donde, además, se decía en letras de mayor tamaño: "Nuestro fotógrafo encontró el refugio donde Nino Bravo y M.ª Amparo pasaban su luna de miel".

"Fueron encantadores los dos. Yo tenía poco menos de 20 años y no me resultaba fácil hablar con ellos. Pero se les veía amables, enamorados, iban a los comercios. Cuando la gente los reconocía, se paraban los dos, y a Nino le gustaba mucho que la gente dijese que su mujer era simpática y guapa –recuerda Luis Aznar–. Mi madre, Andresa Cardona, era buena cocinera. Se manejaba muy bien en varios menús: garbanzos, lentejas, pescados y carnes. Tenía buena mano. Recuerdo que un día hizo una paella, y Nino Bravo la elogió. Le dijo que estaba muy bien hecha. Riquísima". Luis Aznar introduce un curioso matiz: "Recuerdo que por entonces había un niño en el pueblo, José Liébana, José ‘el Cojo’, gitanillo, que se convirtió en su acompañante". José les enseñaba los secretos del pueblo, los comercios, los caminos hacia el río o hacia la fuente. "Hablaban mucho con él. En algunos de los paseos, María Amparo lleva al niño de la mano".

Las fotos –cedidas por Darío Ledesma y la web del cantante– revelan la alegría, el amor y la complicidad de la pareja. Y confirman el recuerdo de Luis. Nino, en la terraza del hostal, bromea con el joven ante la mirada de María Amparo; se abrazan ante el objetivo. Y Nino, en la Cuesta de la Fuente que lleva a la calle de las Moreras, fotografía a su mujer con un fondo de hiedras. "Aparcaban su Mercedes delante del hostal. Quizá fueran de excursión al Moncayo". En una de las imágenes se les saliendo de la Ferretería Belsué con paquetes.

Honorio Giménez –padre de Paco Giménez, redactor de deportes de HERALDO, que fue quien nos puso tras este episodio– recuerda un detalle sencillo. "La pareja debió de quedarse sin dinero. Hablamos un instante y le transmití mi admiración. Aún no era tan conocido como lo sería después de su muerte, pero yo ya lo admiraba. Me gustaba mucho. Era espléndido no solo por el poder de su voz o el cambio de tono, sino porque se le entendía todo. Pronunciaba de maravilla".

Lleno total en Tauste

La historiadora del arte Marisancho Menjón, de Tauste, no estuvo en el concierto, pero sí recuerda "la revolución que fue aquel concierto.Un notición. Enamoraba a casi todas las mujeres. Era guapo". José Luis Pallarés dice que hubo "un lleno total. No cabía la gente y se dejaron las ventanas abiertas. Se le oyó desde la terraza".

Poco después de las fiestas de abril, de la Virgen de Sancho Abarca, HERALDO se hacía eco de algunas cosas: el día 2 de mayo se decía que "Nino Bravo se casó en absoluto secreto (…) cuando un famoso quiere casarse en la intimidad, sin tumultos, puede hacerlo". El 6, en otro suelto, se decía que "punto y aparte merecen los bailes de sociedad y conciertos celebrados estos días, sobre todo en el Casino Principal. En ellos actuaron famosos de la talla de la canción como Basilio, Nino Bravo, Los Mismos y otros".

Tanto Luis Aznar como Honorio Giménez recuerdan cuánto dolió la muerte del cantante en un accidente de coche.