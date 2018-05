Bayona se adentra en 'Jurassic World' con todo el poder de Spielberg

Para lo bueno y para lo malo Juan Antonio Bayona (Barcelona, 1975) se ha convertido en 'el Spielberg español'. El genial cineasta estadounidense otorgó plena confianza a su pupilo y él se sintió "empoderado" para abordar con plena libertad 'Jurassic World: El reino caído', la quinta entrega de una de las sagas más taquilleras de la historia del cine, que llega el próximo 7 de junio a los cines españoles. "Nadie me cortó las alas y menos Spielberg, que confesó sentirse aterrado con algunas escenas", dice Bayona. Los protagonistas de la película, Bryce Dallas Howard y Chris Patt, están "encantados" con el "entusiasmo contagioso" del cineasta catalán, que ha querido "dar al público lo que quiere, pero no lo que espera".

"En otras de mis películas se decía que se notaba la mano de Spielberg y en esta me dicen que se nota mucho la mía", dice el director autor de 'El orfanato' o 'Lo imposible', que juega desde hace tiempo en las grandes ligas del séptimo arte y que saca pecho sin soberbia. "''Tenemos mucha suerte de tenerte', me dijo Spielberg", cuenta Bayona sin aspavientos, a media voz, pero muy orgulloso. "No está mal sacar pecho", dice.

"Spielberg me había influido mucho y ha sido un lujo y honor sentarme con él a trabajar y coincidir muchas veces en el acento y en los puntos clave que teníamos sobre la película", se ufana. Con su maestro hablaba "de 'storyboards', planos y escenas", y comprendió que estaba en el buen camino "cuando me confesó que con una animación de una escena, todavía en bruto, se había cagado de miedo, y que no podía ni imaginar cómo sería la peli", cuenta.