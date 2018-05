Grandes y pequeñas películas del deporte

El pasado fin de semana se estrenaba la película ‘Borg vs McEnroe’ del sueco Janus Metz Pedersen, protagonizada por Sverrir Gudnason (Borg), Shia LaBeouf (McEnroe) y Tuva Novotny (que encarna a Mariana Simionescu, novia de Borg), que se centra en la gran final del torneo de Wimbledon de 1980, que se libraría en cinco sets . La película va un poco más allá: habla de los nervios, de la dificultad de mantenerse en la cumbre y de llegar a ella, y habla de un tormento interior que tiene que ver no solo con la competición, los viajes y la incertidumbre, sino con la propia infancia y adolescencia de estos dos grandes campeones. Borg, “el hombre de hielo”, ganó once títulos de Grand Slam, cinco de Wimbledon y seis de Roland Garros, y McEnroe, el eterno rebelde, siete (tres Wimbledon y cuatro Open USA). La suya fue una de las grandes rivalidades de su época, jugaron grandes finales en 1979, 1980 y 1981, que se interrumpieron por la temprana retirada de Borg, a las 26 años.

El deporte ha sido siempre uno de los grandes temas del cine. Desde sus inicios, ya quería grabar el deporte más popular de final de siglo XIX: el boxeo. A lo largo de la historia, el pugilismo ha dado películas excepcionales, y otros deportes parece que no han tenido la misma suerte. Ocho creadores, apasionados del arte y del cine, recuerdan algunas películas vinculadas con el deporte y explican que les piden a las obras de este género o subgénero.

LUIS ALEGRE. Cinéfilo y Escritor. Director del Festival de Cine de Tudela y del ciclo ‘La buena estrella’.

“Mis películas favoritas son las de boxeo: ‘Cuerpo y alma’ de Robert Rossen, ‘Toro salvaje’ de Martin Scorsese, ‘Million Dollar Baby’ de Clint Eastwood… Y, del béisbol, ‘La historia de Stratton’ de Sam Wood. A las películas de deporte les pido lo mismo que a las demás: que emocionen, que me diviertan o que arrojen alguna luz sobre la vida y la condición humana”.

GUILLERMO BUSUTIL. Escritor y periodista, director de ‘Mercurio’. Exatleta.

“Me gustaron mucho ‘Carros de fuego’ de Hugh Hudson y ‘La soledad del corredor de fondo’ de Tony Richardson, por el atletismo que tanto me gusta y en el que competí. Y también ‘El mejor’. Les pido que transmitan esa verdad del deporte que exige disciplina, espíritu de sacrificio, capacidad de superación, que te enseña confianza en ti mismo, a competir con tus miedos y a convertir la debilidad en una motivación”.

JAVIER CALVO TORRECILLA. Director de cine y de publicidad.

“Mis películas favoritas son ‘Carros de fuego’, de atletismo, ‘Evasión o victoria’ de John Huston, de fútbol, y ‘Marcado por el odio’, de Robert Wise, de boxeo. A las películas de deporte les pido lo mismo que a cualquier otra, que me emocione y que tenga una buena historia dentro. Y, por supuesto, tratándose de deporte, que tenga épica. Falta la gran película sobre el deporte más jugado en el mundo, el fútbol. No existe una gran película, casi siempre los intentos han sido fallidos. El cine americano (y su sociedad) no entiende el fútbol ni su acercamiento ha sido casi folclórico. Muy mal rodado y sin entender nada”.

LAURA CONTRERAS SEQUEIRA. Actriz y cantante del grupo China Chana.

“Me vienen a la cabeza ‘Quiero ser como Beckham’ de Gurinder Chadha, ‘Million Dollar Baby’, “Luchador’ de Darren Aronofsky. No sé muy bien qué le pediría a una película con el tema del deporte de fondo... Supongo que, como al resto de géneros, un buen guión, una buena historia en la que el deporte sirva quizás para contar algo que al final siempre va más allá del deporte, que puede ser una historia de lucha, de reivindicación, de superación, de transformación... Me interesa lo que hay detrás de la figura pública del deportista, quien es la persona, cuáles son sus miedos, sus inquietudes o motivaciones, qué le lleva a ser como es y de qué manera se vive a través del deporte y el por qué de esa dedicación”.

ROSA BALAGUER. Pintora, especializada en el agua y las piscinas. Atleta.

“Más que las películas de grandes gestas y de grandes héroes me gustan las películas sobre historias modestas, de superación, llenas de humanidad. Mi favorita es ‘Million Dollar Baby’, la película de Clint Eastawood, una película sobre una mujer que quiere boxear, que plantea muchas cosas: tiene mensaje, aborda la eutanasia y los límites del deporte, y es el ejemplo de una mujer que quiere algo que no es lo convencional. Me gusta una frase: 'Ser fuerte no es suficiente', ni siquiera en el boxeo. También me gusta mucho ‘Campeones’ de Javier Fesser, la película española reciente, tierna, fresca, divertida, y me gusta porque nos enseña a perder más que a ganar. Hay una escena que me fascina de ‘Forrest Gump’ de Robert Zemeckis: cuando el protagonista pone a todo el mundo a correr detrás de él. Eso es precioso: correr porque quiere, porque lo necesita. En este clima, me gusta mucho ‘Billy Elliot’, de Stephen Daldry, que no es una película de deporte exactamente: es la historia de alguien, llamado a practicar boxeo, que decide cambiar su destino”.

JAIME GARCÍA MACHÍN. Actor y productor de 'Miau'.

“Así, de entrada, me salen ‘24 horas de Le Mans’ de Lee Katzin y John Sturges, ‘Breakingg Away’ de Clint Eastwood, una bonita película sobre ciclismo que me gustó por la subjetividad del momento y me pilló en Irlanda, y ‘Carros de fuego’, de atletismo, basada en un hecho real. Entre las clásicas, también citaría ‘Evasión o victoria’ de John Huston”.

YOLANDA LIESA. Directora de cine y realizadora de Aragón Televisión.

“Si pienso en películas que tienen el deporte como fondo pues las primeras que me vienen a la cabeza son ‘Million Dollar Baby’, de Clint Eastwood, y ‘Match point’ de Woody Allen, precisamente con un trasfondo de tenis, como ‘Borg vs. McEnroe’”.

LUIS RABANAQUE. Actor y guionista. Trabaja en 'Oregón Televisión'.

“A las películas con temática deportiva realmente les pido lo que al resto: que estén bien hechas y que no toquen la fibra de forma engañosa (es un género propenso a ello, por ello lo digo). No es el boxeo uno de mis deportes favoritos -más allá del seguimiento en mi infancia y de los triunfos de un Perico Fernández al que conocí de mozo- pero casualmente algunas de mis películas mejor valoradas tienen que ver con él: ‘Million Dollar Baby’, ‘Toro salvaje’, ‘El ídolo de barro’ de Mark Robson, ‘Más dura será la caída’ de Mark Robson... ‘El castañazo’ de George Roy Hill, con Paul Newman, me trae buenos recuerdos. Con ‘Evasión o victoria’ y ‘El orgullo de los yanquis’, de San Wood, me ocurre otro tanto. Del cine español me vienen a la cabeza algunas películas que, aun reconociendo un valor artístico justito, para mí tienen un valor sentimental enorme. ‘El Tigre de Chamberí’ (vuelta al boxeo), ‘Tres de la Cruz Roja’, ‘Once pares de botas’... La reciente ‘Campeones’ tiene, para mí, con el primer entrenamiento del equipo de baloncesto una de las escenas más delirantes del cine español”.