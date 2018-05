Meryl Streep vuelve a cantar al ritmo de ABBA en el tráiler final de 'Mamma Mia! Una y otra vez'

Universal Pictures ha lanzado el tráiler final de 'Mamma Mia! Una y otra vez'. Después de 10 años, Meryl Streep volverá a bailar y disfrutar del verano junto a Julie Walters y Christine Baranski. La secuela de la exitosa película llegará a los cines el 20 de julio.

El nuevo adelanto revela cómo Meryl Streep volverá al lugar donde comenzó todo para revivir su historia, a través de flashbacks que llevarán al público hasta la juventud de Donna.

Los habitantes y turistas de la isla griega de Kalokairi vuelven a bailar a ritmo de las canciones de ABBA. En un viaje al pasado y al presente, donde hasta la mismísima Cher terminará entonando la popular estrofa: "Mamma mia, here I go again, my my, how can I resist you?".