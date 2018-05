Jorge Volpi: "La literatura iberoamericana ya no existe como tal"

Jorge Volpi, una de las principales plumas del México actual, considera que "la literatura latinoamericana ya no existe como tal" y lamenta el "aislamiento cultural" entre los países del continente. "La literatura latinoamericana ya no existe como tal. No hay esos hilos conductores excepto los que tienen que ver con la historia, pero ya no hay una literatura latinoamericana que sea reconocible", dice en una entrevista. Agrega que "lo que sí hay es muchas generaciones en activo, muchísimos grandes escritores jóvenes y muchas corrientes distintas en enorme efervescencia" que derivan del ‘boom’ literario que encabezaron Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa, pero que no tienen "ese carácter reconocible" común.