Gaizka Urresti: "La perseverancia aragonesa es muy buena para el cine"

Hace unos días, el director zaragozano Gaizka Urresti armó el taco en el Festival de Cine de Nantes con el pase de ‘Arizmendiarrieta, el hombre cooperativo’. Esta semana, el próximo día 4, lo estrena en España.

Bilbao, Madrid, Zaragoza... Todo el mundo le quiere hacer suyo, a usted y al Premio Goya que ganó.

Somos el resultado de todos los momentos de nuestras vidas. Tengo mucho de Bilbao, donde nací y me crié; bastante de Madrid, donde llegué con 22 años y me hice; y mucho de Zaragoza, donde llevo 15 años, he formado una familia y trabajo. Por tanto, no anda mal encaminado en esa percepción.