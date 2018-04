Fallece a los 92 años el Premio Nacional de Fotografía Eugeni Forcano

El fotógrafo Eugeni Forcano i Andreu, que ganó el Premio Nacional de Fotografía en 2012, falleció este domingo a los 92 años en Canet de Mar (Barcelona), localidad en la que residía, han informado a Efe fuentes municipales.

De formación autodidacta, en 1960 comenzó a trabajar para la entonces influyente revista Destino tras ganar un premio que otorgaba el semanario, con el que colaboró hasta 1974 y en el que firmó icónicas portadas, como la de un joven Raimon en las fiestas del barrio barcelonés de Gracia en 1967, trabajo titulado "Diguem no!".

"Empecé a hacer fotos de pequeño en mi pueblo, aunque no soñaba con algo tan fascinante como ser fotógrafo, pero entonces 'Destino' hizo un concurso y lo gané, y Néstor Luján y Josep Pla me llamaron para colaborar con la revista y me cambio la vida porque entré en un mundo cultural y fabuloso", rememoraba Forcano en una entrevista con Efe con motivo de recibir el Premio Nacional de Fotografía.