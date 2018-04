Un recorrido por la música de Tontxu, en el Teatro del Mercado

Nueve discos, camino del décimo. Y siempre un formato simple, humilde, íntimo. El cantautor bilbaíno Tontxu vuelve a sonar diez años después en Zaragoza, "en el mejor momento de su carrera". El artista ofrecerá un concierto en el Teatro del Mercado, donde presentará los temas más representativos de sus más de 20 años de carrera. Guitarra en mano, actuará acompañado del joven pianista jienense Chico Pérez.

'Te amaré', 'Corazón de mudanza' o 'Se vende' serán algunas de las canciones que se podrán escuchar en la cita, en la que no faltarán temas pop, rumbas e, incluso, aires flamencos. Además de, por supuesto, una mordaz crítica a los políticos, reflexiones sociales o pensamientos personales. "Muchas de ellas las presentaré por primera vez en Zaragoza, una ciudad que siento como mía", ha explicado el artista en la rueda de prensa de este viernes.

"Sigo haciendo humildemente lo que he hecho siempre. Y estoy en mi mejor momento, feliz, con una familia normal, dos hijas maravillosas y un chico en camino", ha destacado. El cantautor ha querido mandar un "fuerte abrazo" a todos aquellos afectados por la riada del Ebro. Y también ha aprovechado para criticar el modelo televisivo, repleto de concursos "de cantar, cenar, enamorarse, de todo". "La cultura se sostiene desde abajo. Y no se pude convertir el arte en una competición en la que unos ganan y otros pierden. Yo canto para compartir mis inquietudes, no para conseguir ninguna victoria", ha concluido. Por su parte, el gerente del Patronato Municipal de las Artes Escénicas, Víctor López, ha recalcado la polivalencia del Mercado, un lugar "reconvertido para la música, en el que caben distintas disciplinas". El concierto de Tontxu será el "colofón" a la programación del espacio.