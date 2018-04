La Terremoto de Alcorcón: "Hemos roto y vuelto a crear 'The Hole'"

Todo. Todas las diferencias que se te puedan pasar por la cabeza. Hemos roto ‘The Hole’ por completo y lo hemos vuelto a crear. Cuando entras a la carpa, sorprende, porque es un formato que no se ha visto en España en este tipo de espectáculos. Sí que la estructura es la misma: un escenario, un público alrededor... Eso es lo único que tiene de parecido con el resto. Y, por supuesto, el eje central, que es la historia de amor entre una persona y una rata de verdad.

‘The Hole’ ha conseguido lo que pocos: crear un género, asociar su nombre a un fenómeno.

Sí. Y yo creo que es porque fue una genial idea, desde el arranque. Ahora ya no necesitamos un padrino como lo fue Paco León al principio. Entonces nos hacía falta una cara visible para convencer a la gente, porque en este país no somos demasiado atrevidos en el consumo de teatro. El espectáculo ha cuajado, independientemente de que el maestro de ceremonias sea yo, Txabi Franquesa o Manu Badenes. La gente viene a ver ‘The Hole’, ni siquiera viene a ver ‘Zero’. Y eso es un verdadero logro.

¿Qué aporta La Terremoto como maestra de ceremonias?

El lado femenino de las cosas siempre es especial. Y la historia de amor contada por una mujer, también. He trabajado muchos años en ‘The Hole’. Y la Terremoto ni canta tan bien ni baila tan bien, pero sí tiene ese punto loco.

Muchos igual no saben que posee dos licenciaturas, dos Erasmus... ¿Cómo lleva esa dualidad Pepa-Terremoto?

Vivo con una bipolaridad física: con dos maletas, dos creencias religiosas, políticas... Hasta ha habido celos entre ellas. La Terremoto es muy monárquica, rociera, beata... Y Pepa es mucho más discreta, tranquila..., mucho menos terremoto. No nos queda más remedio que unirnos. Ahora estamos en un punto bonito. Las dos trabajamos y nos vemos menos. Esa distancia hace que cuando se ven sea más bonito.

También es práctico, porque habrá gente que no la reconozca.

Claro, para mí eso es importante. No me gustaría convertirme en un personaje popular. No por nada, me encanta estar con la gente, me hago mil fotografías... Pero me gusta la tranquilidad de poder tomar una caña en una terraza. O irme a una playa nudista.

Está claro que es polifacética. ¿Dónde están sus límites?

Intento serlo. Lo mejor que tiene hacer muchas cosas es que, a pesar de que no hago ninguna bien, hago muchas. Y para mí es importante. No me gusta ponerme objetivos ni metas, ni decir quiero ser la mejor en esto o lo otro. Prefiero hacer de todo, medianamente bien o lo mejor que pueda. Y desde ahí jugar mis bazas.

Y todo empezó con Madonna y el videoclip de ‘Con Loli’.

Ha sido un poco así, pero la Terremoto ya existía. El vídeo me hizo viajar por toda Europa y América. Madonna me ha dado un regalo que me ha dado la vida. Y esa ‘basurilla’ de videoclip nos costó apenas 30 euros. Ahora todos suben vídeos, pero, en ese momento, en 2005, era de locas. Llegó a ser el segundo vídeo más descargado del mundo. Y eso ha dado de comer a muchas familias.

¿Habrá más ‘The Hole’?

No lo sé. El primero pensábamos que era una cosa para un par de temporadas y estuvimos seis años de gira. Me encanta este espectáculo, pero me encanta hacer muchas más cosas. Si puedo permanecer ligada a este ‘show’, seguiré. Por el momento, he tenido ya doce o trece amantes, porque las ratas solo viven dos años. Pero vamos, nunca está mal cambiar de marido -risas-. Está bien consumir productos de España, hechos aquí, con cabezas pensantes de aquí. Y se ha llegado, incluso, a vender a Francia, Italia, Argentina... Yo diría que la clave de ‘Zero’ o cualquier ‘The Hole’ está en venir al espectáculo, verlo, bailarlo y disfrutarlo.