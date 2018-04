Paco Ortega y Laura Sierra dialogan sobre la vida y la escena en un epistolario

Paco Ortega, dramaturgo, profesor de teatro y escritor, y la actriz y periodista Laura Sierra se encontraron en la Escuela Municipal de Teatro. Un día, Laura le dijo a su profesor que desde hacía años llevaba una idea en la cabeza: escribir un libro de cartas sobre el hecho teatral y sobre la vida misma. Ella le preguntaría cosas, le pediría consejos, le plantearía interrogantes en una epístola y él iría respondiendo.

Diálogos del aula

Paco Ortega confiesa que ahora es poco dado a salir de copas o intimar con los alumnos, "sobre todo por aquello de la distancia y el respeto", y le dijo, sin entusiasmo, que le mandase una carta. "Me impresionó. Me gustó, era honda, estaba bien escrita. Y me tomé en serio la respuesta", dice. A esa carta le siguieron, a lo largo de dos años, 16 textos más. Y así nació ‘Palabra de actriz. Cartas al maestro’ (Anorak), que se presentó el martes en el museo Pablo Serrano.