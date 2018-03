El CDAN de Huesca no tiene dinero para hacer exposiciones a partir del verano

El Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) de Huesca no tiene dinero para organizar exposiciones y actividades a partir de este verano. Así lo ha denunciado este jueves su director, Juan Guardiola, quien ha hecho un llamamiento "desesperado" a las instituciones que forman el patronato de la Fundación Beulas (Gobierno de Aragón, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Huesca) para que doten al centro de presupuesto suficiente "para sacar al museo de esta dramática situación y que cumpla su función de servicio a la ciudadanía" .

Guardiola, que ha sorprendido con esta denuncia pública en la presentación de las cinco nuevas actividades expositivas que se inauguran hoy en torno al tema del desierto, ha criticado que en las bases del concurso público al que se presentó en 2016 para optar a la plaza de director se garantizaba un presupuesto anual de 100.000 euros anuales "pero a mí solo me han dado 10.000, una décima parte".

Desde que abrió sus puertas en 2006, el CDAN ha sufrido un progresivo recorte de recursos humanos y económicos. En un principio llegó a tener 2 millones de euros y un equipo de 12 personas, pero a raíz de la crisis el presupuesto cayó en picado y también la plantilla. Actualmente, además del director, hay solo un operario de mantenimiento a jornada completa que se ocupa tanto del cuidado de los jardines y viñedos como del montaje de exposiciones; y una técnico a media jornada para asuntos relacionados con las exposiciones y la colección. Y es que el centro custodia más de 1.000 obras de arte que tiene en depósito "con los pocos medios que tenemos", ha insistido.

Juan Guardiola ha explicado que para promover actividades tienen que buscar "recursos adicionales" y trasladar las facturas al Gobierno de Aragón "aunque no nos pagan todos los gastos". El CDAN ha agotado la última partida de 10.000 euros en actividades educativas "y por tanto no tenemos dinero para colección, restauración, conservación ni para nada", ha lamentado el director.

Esta última exposición ha podido programarse porque ha sido coproducida con el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), donde se inauguró el pasado 16 de septiembre, aunque Guardiola se ha quejado de que no les confirmaron que dispondrían de medios económicos para traerla a Huesca hasta la tercera semana de enero "y hemos tenido que trabajar a toda velocidad".

Una vez que finalice esta muestra sobre desiertos el 10 de junio, "si no conseguimos los fondos necesarios, no podremos tener actividades expositivas ni educativas", ha anunciado. En este sentido, ha aclarado que este verano "solo podremos abrir para mostrar la colección del CDAN, pero no se podrá hablar de un museo vivo ni dedicado a la naturaleza".

Juan Guardiola ha agradecido el ofrecimiento que le han hecho desde el Ayuntamiento de Huesca para pagar las exposiciones de la temporada de otoño. "Si las sacamos adelante será gracias a su ayuda extraordinaria, aunque tiene muy pocos medios comparados con el resto de las instituciones".

Por último, ha lamentado el trato institucional hacia el CDAN, "porque creemos que nosotros somos el referente de toda la Comunidad en arte contemporáneo".