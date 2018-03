Santiago Segura: "Las miserias que nos rodean son el mejor abono para la comedia"

‘Sin rodeos’ es la última película de Santiago Segura, la primera fuera de la pentalogía de ‘Torrente’. La cinta, que se estrenó el pasado viernes, comparte con sus predecesoras la denuncia social de la realidad española. "Tiene una visión más realista. Y eso que yo pensaba que ‘Torrente’ era exagerada, pero, a veces, creo que es casi un documental. Lo que sí la diferencia es que puedes identificarte con la protagonista, cosa que, si te sucede con ‘Torrente’, te recomiendo que vayas a un psiquiatra o a alguien que te ayude a reinsertarte", ha bromeado este lunes el director en el coloquio previo a la sesión del ciclo ‘La buena estrella’, en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

En un ambiente distendido y entre continuas referencias sarcásticas a la actualidad, el director ha desgranado las aristas de su última creación. De su discurso se extrae que la sociedad es, como era de esperar, su fuente principal de inspiración. "Las miserias que nos rodean, todos esos pequeños dramas que nos suceden, son el mejor abono para la comedia. Y si de ese abono florece la risa, esa risa es lo que nos va a ayudar a superar todo eso. O sea, que si logras reírte de lo que te atormenta, puedes superarlo. Creo que lo próximo que haré será un libro de autoayuda", ha ironizado Segura.

"Oportuna, no oportunista"

En un momento en el que el cine está reivindicando continuamente el papel de la mujer, el estreno de la cinta ha sido, en su opinión, "oportuno, que no oportunista, porque la comenzamos a grabar hace dos años". "La película es una crítica a la sociedad. Y la sociedad es machista. ‘Sin rodeos’ es feminista porque yo creo que todo debe serlo. Todos somos feministas. O, por lo menos, todas las personas bienpensantes que no vivimos en cavernas. El cine es un reflejo de la sociedad y ‘Torrente’ existe por eso. Yo no quiero perpetuarlo, ni mucho menos. Yo estoy denunciando. No entiendo que nadie se identifique ni pueda beber de ahí", ha insistido.