Michael Caine: "No volveré a trabajar con Woody Allen"

En el año 1987 Michael Caine ganó un Oscar a las órdenes de Woody Allen por su papel en Hannah y sus hermanas. Ahora el actor británico ha descartado volver a trabajar con el director estadounidense tras recocer que las acusaciones de la hija adoptiva de Allen, Dylan Farrow, le dejaron "aturdido".

Farrow acusó a Woody Allen de abusar sexualmente de ella cuando todavía era una niña. Unas acusaciones que el cineasta neoyorquino siempre ha negado. Pero las explicaciones de Allen no parecen haber convencido a Michael Caine, quien asegura que no volverá a rodar a las órdenes del director.

"Soy un mecenas de la NSPCC (Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad hacia los Niños) y tengo opiniones muy firmes sobre la pedofilia. No puedo aceptar (la acusación), porque amaba a Woody y lo pasé muy bien con él. Incluso le presenté a Mia (Farrow). No me arrepiento de haber trabajado con él, lo cual hice con total inocencia; pero no volvería a trabajar con él, no", afirma el declaraciones a 'The Guardian'.