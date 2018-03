Diez frases de otras tantas aragonesas para el Día de la Mujer

“La verdad es que es duro ser mujer Yo he visto cómo en otros países se facilita a las científicas la maternidad. Las mujeres españolas hemos tirado para adelante con todo: con horarios de trabajo tremendos, con la casa, con los hijos...”. Carmen Ascaso Ciria, bióloga y microscopista, nacida en Lascasas (Huesca).

“La mujer ha recibido de la naturaleza la misión de sembrar de flores el sendero de la vida”. Pilar Sinués, escritora, nacida en Zaragoza.

“Desde luego es una cosa indicada que un filósofo entre en la Academia y yo ya me echo fuera, pero si ese diccionario lo hubiera escrito un hombre, diría: ‘¡Pero y ese hombre, cómo no está en la Academia!’”. María Moliner, filóloga y lexicógrafa, nacida en Paniza, autora del 'Diccionario de uso del español'.

"No es que nos discriminen, es que las mujeres parecemos invisibles". Soledad Puértolas, escritora y académica de la Lengua, nacida en Zaragoza.

“Las nuevas generaciones tienen una visión mucho más igualitaria del hombre y la mujer y, por tanto, desarrollarán hábitos lingüísticos no sexistas”. María Antonia Martín Zorraquino, lingüista y catedrática de Lengua española, nacida en Zaragoza.

“La moral burguesa infiltra también en el matrimonio el concepto de propiedad y hace que los hombres digan ‘mi mujer’, y las mujeres se digan ‘señora de fulano, teniendo el hombre claro sentido de sus numerosos derechos sobre la esposa”. Amparo Poch y Vidal, médica y militante feminista nacida en Zaragoza.

“Creo que disfrutar es lo que todos deberíamos hacer en la vida porque mañana de pronto todo se acaba, la vida son cuatro días. No tiene sentido vivir con prejuicios o cosas así”. Eva Amaral, cantante y compositora, nacida en Zaragoza.

“En las dinámicas de poder surgen abusos, dominación y violencia contra la mujer". Paula Ortiz, directora de cine, nacida en Zaragoza.

"En este país no existe política cultural. ¿Qué niños y adolescentes vamos a educar, si no les facilitamos el ir al cine, si no promovemos el teatro o la lectura?". Luisa Gavasa, actriz, nacida en Zaragoza.

"A la hora de dirigir, creo que no hay tanta diferencia entre generos, sino entre personas. Lo que sí marca una injusta diferencia es que haya menos directoras". Alexandra Jiménez, actriz, nacida en Tarazona.