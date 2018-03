Bunbury mandó nota para agradecer su premio al mejor disco del año

La DGA ha retornado al patrocinio de los premios y, lógicamente, ya no se le afea su ausencia; hace tiempo que no se abuchea a los políticos cuando suben al estrado a entregar los premios gordos de la noche, y prácticamente todos los renglones estilísticos de la música aragonesa se llevan algún premio. Algunas de las tradiciones populares comúnmente asociadas a los Premios de la Música Aragonesa están en desuso. Sin embargo, hay otras que perviven; la ausencia de Bunbury (residente en Los Ángeles y en plena gira americana estas semanas) se produjo un año más, pero estuvo más que justificada. Mandó además una nota de agradecimiento en la que agradeció a los premios su aporte a la hora de amplificar la música, además de extender sus afectos a los medios y a sus compañeros, nominados o no. Bigott tampoco vino: no es amigo de estos saraos, y es cierto –acaba de sacar nuevo material– que no era candidato este año. María José Hernández, emocionada al recoger el premio a la mejor canción en lengua autóctona, tuvo la gallardía de reconocer que no habla aragonés, aunque la calidad del tema premiado, traducido del castellano para la ocasión, hizo que muchos dudaran de tal cosa.