Pasión Vega: "Suscribo cada frase, cada palabra, cada verso que canto"

Sí, encaja muchísimo en mi forma de vivir. Y no solo la música, sino las cosas que me van pasando a diario.

Dice en su último disco, ‘40 quilates’, que se muestra en estado puro. ¿A qué se refiere?

Pues mira, a que he buscado la naturalidad. Y creo que, tanto a nivel musical como en los textos, todo fluye de una manera muy natural. También los ritmos tienen mucho que ver conmigo. Y, sobre todo, con lo que estoy contando en cada canción. Son temas que hablan mucho de mi.

¿Le da mucha importancia a eso de creerse lo que canta?

Muchísima. Suscribo cada frase, cada palabra, cada verso. A veces me preguntan por qué no escribo mis canciones. Y la verdad es que es porque he tenido la suerte de encontrar autores con magia. Siempre he defendido que, cuando alguien nace con esa cualidad para escribir, para, a través de la poesía, poder expresarse, hay que dejarlo actuar.

Con ‘40 quilates’ celebra sus 25 años de carrera. ¿Cómo se siente Pasión Vega ahora mismo?

Pues muy feliz. El álbum está funcionando y el recibimiento está siendo muy bonito en todos los escenarios. Yo creo que es un disco al que hay que darle un poco de tiempo para descubrir, canción a canción, su esencia.

Parece un poco una mirada a su trayectoria musical. ¿No cree que es un poco pronto?

Sí –risas–. La verdad es que es un disco que es una puesta a punto del estado actual. Cumplir 40 años es un momento en el que una reflexiona sobre cómo ha sido su vida. Bueno, sobre cómo quiere que siga siendo, que parece que hablando en pasado... He sentido que era un momento de esplendor, una situación bonita de la vida. Y lo he querido transmitir en el disco.

Y se ve ya en la portada del álbum: dorada, brillante...

Exacto. Es una portada muy luminosa y con mucha piel, que resalta la importancia del ser humano. Aunque hablemos de quilates, nos referimos a los quilates del alma, no a la riqueza. Es más a los valores que hay que tener dentro, a los que tengo como intérprete, como mujer, como persona.

El Kanka, Jorge Marazu, Los Antílopes, Antonio Romera... ¿por qué tanta sangre joven?

¿Sabes lo que pasa? Que creo mucho en esta nueva generación de autores y me siento cercana a su manera de contar las cosas. Algunos han sido fundamentales para mí. Es también una manera de aprender, de seguir evolucionando y creciendo como artista.

Ha cantado desde copla hasta ópera, pasando por baladas, boleros... Le gusta experimentar.

La verdad es que he hecho un poco de todo. Soy una mujer inquieta. Me gusta aprender, esforzarme para que surjan colores diferentes en mi voz. Descubrir cosas nuevas, no acomodarme. Me encanta ponerme nerviosa cuando tengo que afrontar algo que no controlo. Pero, al final, creo que soy una intérprete de música española, con mucho mestizaje, pero con una raíz que no ha cambiado tanto desde mis comienzos cantando copla clásica. Es importante que cada intérprete tenga su lenguaje, su manera de contar.

¿Qué se siente al estar en el escenario con grandes artistas, como Sabina o Serrat?

Es precioso. Actuar con alguien al que admiras, con alguien junto al que, de pequeña, soñaba con cantar, se te graba en el corazón. Como un tatuaje. Y no se olvida.

¿Quién será el siguiente?

Me queda muchísima gente. Me gustaría cantar con Fito, que me encanta lo que hace, sus letras. O con Manolo García. Me quedó la espinita de cantar con Mercedes Sosa. Por eso, en el disco, la única canción que es una versión en sí es ‘Como la cigarra’, un tema que popularizó ella y que cantaba maravillosamente.

¿Qué le inspira actuar en una ciudad como Zaragoza?

Desde hace muchos años, es un lugar al que no falto. Siempre me he sentido muy querida. Sabéis muchísimo de música y, además, entendéis un poco todo el origen de la música que yo hago, la popular, que ahí todavía la tenéis muy presente.