Mario de los Santos: "El pasado es un poco como la mafia, acaba siendo el carcelero de tu vida"

"Como todo lo que escribo, ‘Noche que te vas, dame la mano’ es un intento de entenderme en el mundo", dice Mario de los Santos, escritor y exeditor de Tropo.

¿Sería una novela experimental?

De alguna manera, tal vez por venir académicamente del mundo de la ciencia, siempre me he sentido un intruso en la escritura. Cuando publiqué mi primera novela en 2004, me propuse darme unos diez años para aprender, y me compré libros de escritura, descubrí autores, probé a copiar en ejercicios de estilo, y este libro representa de algún modo el proyecto de fin de primaria, lo aprendido estos años, de ahí la forma coral, donde cada parte tiene sus propios retos técnicos. Ahora quedan la secundaria y la universidad. Si llegó a los 70, creo que haré literatura