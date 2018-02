El músico que ha reinventado el acordeón

Todo comenzó hace cinco años. Ander Tellería (San Sebastián, 1988), "un prodigio del acordeón" , según los especialistas, estaba estudiando uno de los tientos de Antonio de Cabezón y no lograba extraer de su instrumento los sonidos que buscaba. Por la noche no conciliaba el sueño. "No encontraba solución al problema –recuerda ahora–. Al final llegué a lo evidente: había que hacer cambios en el instrumento; había que modificar la afinación".

Y así empezó a gestarse el acordeón mesotónico, un instrumento que los músicos definen como engarce entre el acordeón tradicional y el órgano de tubos, y que supone una revolución, porque aumenta exponencialmente las posibilidades del instrumento que conocemos. Este sábado tocó una pieza con él en el concierto que ofreció en el Centro Cívico Río Ebro junto a Mateja Zenzerovic.

La gestación no ha sido fácil y en ella Tellería ha empleado casi todos sus ahorros. Tomó un acordeón antiguo y visitó a su lutier de confianza, Javier Alberdi. "Fue un trabajo laborioso. Consulté también con la musicóloga Itziar Larrinaga y fui trabajando con ese acordeón hasta que vi que la mejor solución era cambiarle las lengüetas, que yo pudiera abrirlo y meterle otras. Ahora las posibilidades del instrumento se han disparado: puedo tener mi mano derecha en una afinación y la izquierda en otra; el mismo intervalo musical puede sonar de cuatro maneras diferentes. Imagínese lo que supone eso para un compositor contemporáneo".

Segundo concierto en Zaragoza

Los resultados de esta revolución habrá que verlos con el paso de los años porque, de momento, son escasas las obras compuestas específicamente para él. La primera la escribió un compañero del Conservatorio Superior de Música de Aragón, donde Tellería da clases. Juan José Eslava escribió para él ‘Sin horizonte’. Y, meses más tarde, el muniqués Johannes X. Schachtner le compuso otra, ‘Pasar la calle’. Esta última la interpretó Tellería en su primer concierto en Zaragoza, el pasado mes de diciembre en Etopia. Su segundo concierto fue el de este sábado, un corto historial para alguien que lleva cuatro años dando clases en Zaragoza y que no hace mucho fue declarado uno de los tres intérpretes musicales españoles de mayor proyección internacional. Tellería se azora y no encuentra respuesta para esta cuestión. "Quizá se deba a que he estado muy ocupado con las clases a mis alumnos y con la creación del instrumento. Pero estoy decidido a cambiar la situación y a dar más conciertos en Zaragoza".

De momento, él es el único intérprete que posee acordeón mesotónico (el prototipo con el que empezó y el que usa ahora en los conciertos). No lo ha patentado (no pueden registrarse modificaciones de instrumentos originales) y muchos de sus compañeros de profesión aún no lo conocen. Tras inventarlo, Ander Tellería se lo llevó a sus maestros. "Iñaki Alberdi se quedó maravillado y quería tener uno para él –asegura–. Ya ha empleado mi prototipo en alguno de sus conciertos". Su profesor alemán, Stefan Hussong, optó por el asombro. "Me dijo que estaba loco. No entendía cómo podía haberme gastado casi todos mis ahorros en el nuevo instrumento sin estar seguro de antemano de los resultados. Pero entendí que era el momento adecuado para hacerlo. Dentro de unos meses tendré un hijo y no sé si en esa situación me hubiera atrevido. Años antes descubrí que no quería que la gente simplemente dijera de mí que toco bien el acordeón. Si me dedico a la música, es para que el público vea que se pueden hacer las cosas de otra manera, y hacerlas bien".

"Muchos acordeonistas han visto la apertura que supone –añade–. Lo que se ha hecho ha sido romper con el acordeón de una única afinación. El mesotónico posee dos y puede llegar a tres. No tiene ningún sentido ‘cerrar’ el instrumento. Es una gran equivocación artística porque el acordeón es un instrumento joven, creado hace relativamente poco tiempo, ha evolucionado, y ya existen muchas variantes: de botones, de piano, de seis registros, de doce... El mesotónico tiene muchas posibilidades y no posee un sonido tan chillón como el acordeón tradicional. Te permite tocar obras del Renacimiento y del Barroco, pero también obras actuales.Y transcripciones de piezas para órgano, para violonchelo...".

Música subversiva

Pero, ¿tiene sentido interpretar una obra con un instrumento que ni siquiera existía cuando el compositor la escribió? ¿No es subversivo, ahora que la mayoría de los intérpretes intentan tocar música antigua con instrumentos de época? "Es subversivo, claro, pero eso es lo que lo hace más interesante. Solo lo subversivo nos hace plantearnos cosas, formularnos preguntas... Hoy la programación de orquestas y auditorios es muy repetitiva, no incluye nada sorprendente. Y si una sociedad no tiene nada sorprendente que ofrecer es porque está anquilosada. Yo no quiero acercarme históricamente a lo que se hizo siglos atrás, sino aportar ese extra que el nuevo acordeón puede dar, y hacerlo a mi modo".

Y el nuevo instrumento, ¿tiene limitaciones? "Claro que sí, y grandes. Se puede tocar con él un repertorio del Renacimiento pero no del Romanticismo ni del Clasicismo".

Ander Tellería ya ha grabado un disco, ‘Ancient Doors’, con el sello Orpheus Classical. En él interpreta tres piezas con el acordeón mesotónico. Ha participado en otro, colectivo, titulado ‘Hauspoz’ (fuelle, en euskera). Y acaricia ya un nuevo proyecto discográfico: un disco de danzas del Renacimiento. Quinientos años separarán a los compositores del instrumento. "En cualquier campo artístico las contradicciones no son malas –subraya Tellería–. Bueno... No lo son ni en el arte ni en la vida".