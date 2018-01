La última apuesta de Netflix, 'Altered Carbon', se estrena el próximo 2 de febrero

La futurista producción trasportará al espectador hasta el siglo XXV, época en la que las personas no mueren porque tienen la posibilidad de transferir sus mentes a otro cuerpo, si bien es un servicio que solo pueden permitirse los más adinerados.

En esta tesitura, un prisionero que ha vuelto a la vida 250 años después de su muerte, debe resolver un asesinato para conseguir su libertad.

Joel Kinnaman, que también protagonizó 'The Killing' y formó parte de 'Escuadrón suicida', encabeza el reparto de la serie, en la que también participan James Purefoy ('The Following', 'Solomon Kane') y la mexicana Martha Higareda ('Vive por mi', 'No manches, Frida').

Además, el primero de los episodios de la temporada está dirigido por Miguel Sapochnik, responsable del capítulo 'La batalla de los Bastardos' de Juego de Tronos.

La serie, en la que se entremezclan la ciencia ficción y la trama policial, está basada en la novela 'ciberpunk' de Richard K. Morgan, escrita en el año 2002 y que se tradujo al castellano como 'Carbono alterado'.

La primera temporada -y única, por el momento- de la versión de Netflix se estrenará en la plataforma el próximo 2 de febrero.