Ana Matallana: "Quiero contar la escala de grises de la vida"

"Me siento castellana y aragonesa. Nací en Burgos en 1988 y vivo en Zaragoza desde los once años. Siempre me recuerdo leyendo y escribiendo. Los cuentos han sido una fuente constante de interés, como lectora y como incipiente autora, quizá por ello estudié Periodismo", dice Ana Matallana, que acaba de publicar su primera novela, ‘Las cuentas pendientes’ (Salto de Página), una de esas obras polifónicas, de distintas voces, hasta seis, "algunas son las voces de personajes heridos y desubicados", en la que se intenta reconstruir la vida de un personaje. El libro arranca con fuerza y humor: "Federico Yáñez está muerto y, a pesar de su buen gusto, no ha podido controlar la simetría de su ataúd, la cruz de su tapa está torcida".

Ana Matallana continúa su relato. Tras licenciarse, ingresó en ZTV y en HERALDO TV. "Ahora trabajo en ‘Aragón TV’. He hecho reportajes y actualmente estoy adscrita a deportes con Óscar Marco y Pedro Hernández. Cuando estaba en ZTV decidí darme una oportunidad y me apunté a la Escuela de Escritores de Madrid. Pensé que lo necesitaba. Me fui a la capital de Espaa. Coincidí con Pedro Bosqued, escritor y colaborador de HERALDO", dice.

El aprendizaje de la ficción