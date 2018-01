"'Handia' es una película preciosa"

Iñaki Villuendas (Zaragoza, 1973) es uno de los grandes diseñadores gráficos de España. Este lunes por la noche ganó al galardón al mejor cartel en los premios Feroz por su trabajo para la película ‘Handia’ de Aitor Arregi y Jon Garaño. “Estoy muy feliz. Estaba muy nervioso, la verdad. Es una película preciosa, un auténtico bombón. Una maravilla. Como la productora es pequeña, todo está sumamente cuidado, todo se mima con delicadeza. Me ha encantado trabajar con ellos. Fue una gran noche para ‘Handia’, que también ganó el premio a la mejor banda sonora”. Iñaki dice que la celebración duró hasta las tres de la mañana.

Dice que no tiene exactamente un método, que se guía por sensaciones y por la intuición, y que intenta trasladar a sus carteles el poso que le deja una película. “Cada cartel es distinto, igual que cada película. Me gusta estar cerca desde el principio. Me leo el guión, y me hago una primera idea; asisto al rodaje, si puedo, veo todas las fotos, y empiezo hacer los bocetos. Cuanto está la película, la veo y eso ya es definitivo. Me acerco a ella con la mirada y la percepción del espectador”. Asegura que no es fácil, que ni todas las productoras ni directores quieren lo mismo, y a que “a menudo también hay que vender un reparto importante. Por lo general, en el 90% de las ocasiones, uso la foto y el fotomontaje; el dibujo y la ilustración se emplea cuando se quiere hacer un cartel alternativo”.

Iñaki Villuendas se ha convertido en un profesional muy querido y reconocido. Quiso ser pintor, y realizó pintura mural, con su hermano, y decoración de algunos locales; más tarde, trabajó de maquetista de un suplemento de ocio de ‘Dario 16. Aragón’, “fue lo más difícil que he hecho en mi vida, las pasé canutas -recuerda-. Una cosa es la teoría y otra la práctica, y allí recibí la primera lección”.