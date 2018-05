​Manuel Vilas: ​"El gran enigma de mi vida está en Barbastro"

El poeta, escritor y articulista Manuel Vilas (Barbastro, Huesca, 1962), ha recibido este viernes por la tarde el Premio de las Letras Aragonesas, en una ceremonia que no se ha celebrado en la terraza del Museo Pablo Serrano, como estaba previsto, porque la lluvia lo ha impedido. Sí se ha celebrado allí, en cambio, el arranque del ciclo literario Parnaso 2.0, con lectura de poemas a cargo de autores como Magdalena Lasala, Gabriel Sopeña, Brenda Ascoz, Javier Delgado o Fernando Andú.



En su discurso de aceptación del premio,, y habló de sus orígenes. “He viajado mucho en los últimos tiempos -dijo-, he estado en grandes ciudades y escrito sobre ellas. Pero el gran enigma de mi vida está en Barbastro ”. Se refirió también a su compromiso literario: “La democracia y la literatura son la misma cosa. He tenido la suerte de escribir en libertad, en democracia. Si no me han metido nunca en la cárcel por lo que he escrito es por la democracia”. Y tuvo palabras, por último, para Aragón: “No me gustan los victimismos, pero. Somos una tierra robada. Aragón es un desierto humano y lo digo con rabia y con dolor. Hemos sido demasiadas veces la España que no le importa a nadie. Pero, pese a ello, somos la patria de Goya y de Buñuel”.Al acto de entrega del galardón asistieron numerosos representantes de