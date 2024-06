Cuál es el próximo puente festivo en España que durará cuatro días para algunos afortunados

Lo de los puentes festivos es una noticia de doble filo. Al no regirse completamente por unos criterios generales, ya que los días no laborables nacionales se completan con los autonómicos y locales, hay puentes muy sólidos en ciertas comunidades que no existen en otras, provocando la envidia de los vecinos. Es cierto que además de la Semana Santa, Aragón ha gozado de unos cuantos en estos primeros meses del año, sobre todo en Zaragoza gracias a San Valero y la Cincomarzada, pero no siempre es la Comunidad Autónoma más afortunada en este terreno.

Julio tiene puente en muchos sitios de España, pero no en todos. Llega con el verano más que comenzado, un mes después del solsticio. Se trata de una fiesta que identifica a todos los españoles, pero que curiosamente no tiene su reflejo general en forma de día festivo.

De hecho, solamente seis territorios entre Comunidades y Ciudades Autónomas tendrán fiesta en el día de Santiago Apóstol, que cae el jueves 25 de julio. Las premiadas son Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco, territorios en los que buena parte de la población activa tendrá la opción de librar el viernes 26 para hacer este puente de cuatro días. Además, el 25 de julio es el Día Nacional de Galicia.

Quién fue Santiago Apóstol

Santiago fue decapitado en Jerusalén en el año 44; es un mártir que se distinguió por su labor evangelizadora en los tiempos álgidos del Imperio Romano. Para el cristianismo tiene una importancia especial, por ser el camino que lleva su nombre la peregrinación más famosa del mundo católico, tras esa visita a Tierra Santa tan arriesgada en la actualidad.

Santiago Apóstol es el patrón de España desde 1630. Esa tradición tiene su raíz en de la Reconquista, cuando el grito de Santiago y cierra España presidía las batallas contra el invasor musulmán. Es curioso, porque entonces no había una España administrativamente hablando, sino que se llamaba así en la Baja Edad Media (siglo XIV) al territorio de los cinco reinos, como denominó Menéndez Pidal al territorio formado por las Coronas de Aragón y Castilla (que unirían el matrimonio de los Reyes Católicos en 1469), los reinos de Portugal y Navarra y el Emirato de Granada.