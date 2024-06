Los 'barones' de PP piden adelantar las generales tras los resultados de las europeas

Los 'barones' territoriales del PP han coincidido este martes en pedir adelantar las elecciones generales tras el "mensaje" que han mandado las urnas en las elecciones europeas del domingo, si bien la mayoría apunta, sobre todo en privado, que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "aguantará" en el Palacio de la Moncloa todo lo que pueda y hará lo que le "convenga a él personalmente".

Así se han pronunciado a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional que ha convocado Alberto Núñez Feijóo en la sede nacional del PP para analizar los resultados de las europeas del domingo, donde el Partido Popular fue el ganador de la noche al sacar 22 escaños y el 34% de los votos, cuatro punto de ventaja por encima del PSOE.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no tiene viabilidad" y está "paralizado", por lo que se ha mostrado convencido de que "la única salida" que le queda es "convocar elecciones cuanto antes y que los españoles decidan".

Tras subrayar que Sánchez "ha perdido todas las elecciones a las que se ha presentado en los últimos dos años", Moreno ha recalcado que Sánchez "no tiene una mayoría suficiente para poder gestionar los intereses públicos de los españoles con garantías". A su entender, ir a las urnas este otoño sería una opción "razonable y sensata".

En cuanto a si cree que Feijóo debería presentar una moción de censura si Sánchez no convoca generales, el presidente andaluz ha señalado que esa decisión corresponde al presidente nacional y que es una "alternativa siempre que sea viable", algo que "hoy por hoy parece no posible". "Si es verdad que España no puede estar paralizada", ha enfatizado, para añadir que no presentar siquiera Presupuestos "ya supone un problema" para las ayudas sociales como dependencia.

También el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado que Sánchez debe covocar elecciones tras la "victoria clara" del PP en las europeas. A su entender, "lo que tiene que hacer es escuchar la calle", dar "explicaciones en el Parlamento y ante los medios" y seguir los pasos de otros países de la UE.

Por su parte, el murciano Fernando López Miras ha afirmado que Sánchez "debería haber convocado elecciones hace mucho tiempo" cuando se vio que "no tenía ningún apoyo para aprobar tan siquiera los Presupuestos Generales del Estado".

"Esto es un refrendo de que está en un Gobierno débil, dividido y muy inestable. Por lo tanto, cuanto antes termine esta agonía para todos los españoles y lo haga convocando elecciones, mucho mejor", ha declarado López Miras

El gallego Alfonso Rueda está convencido de que Sánchez va "a hacer como siempre lo que le convenga a él personalmente" porque si pensara en el país, tras el resultado de las europeas, convocaría elecciones porque "la gente está ya cansada de muchas cosas". "Se le está mandando un mensaje clarísimo de que cada vez hay más gente que así no quiere seguir", ha aseverado, para recalcar que "lo lógico" sería convocar las generales.

De la misma manera, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha indicado que los "servidores públicos" tienen que "escuchar a la ciudadanía" y Pedro Sánchez "ha perdido las elecciones y tiene un desgobierno absoluto". A su entender, un Gobierno debe centrarse en dar soluciones a los "problemas de la gente".

La mayoría de los presidentes del PP consideran que Sánchez va a intentar mantenerse en Moncloa todo lo que pueda, pese a su "debilidad". "Sánchez está taladrado a la silla y va a resistir", ha resumido en privado un 'barón' territorial del partido.