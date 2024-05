Entre 25.000 y 30.000 personas ejercen la prostitución en España, según la ONG In Género

La Asociación In Género calcula que entre 25.000 y 30.000 personas ejercen la prostitución en toda España, según los primeros resultados que arrojan su estudio iniciado en 2022 en siete comunidades autónomas, que ha estimado que existen alrededor de 800 clubes de alterne, 2.500 pisos por el territorio y 50 puntos de prostitución en calle.

Con estos datos, que están sujetos a variaciones porque el estudio basado en entrevistas con las personas que ejercen la prostitución todavía no ha concluido, se pretende facilitar "cifras reales para poder plantear soluciones efectivas" a los problemas a los que se enfrentan, como la clandestinidad.

"Difícilmente se pueden plantear soluciones a sus problemas si no se trabajan con datos reales", ha destacado el coordinador nacional de In Género, Miguel Ángel del Olmo, este lunes en el Ateneo de Madrid durante la presentación del informe, el cual presenta también las cifras de atención e intervenciones en 2023 por parte de la asociación.

In Género atendió el año pasado a 6.055 personas que ejercían la prostitución, de las cuales 914 podrían ser posibles víctimas de explotación sexual, y se llevó a cabo más de 21.798 intervenciones en las provincias de Albacete, Alicante, Ávila, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Jaén, León, Comunidad de Madrid, Murcia, Segovia y Toledo.

Respecto al género de las personas atendidas el año pasado por la asociación, 5.273 fueron a mujeres cis, 583 a mujeres transexuales, 186 hombres cis y 13 a hombres trans. De ellos, el 18% tenían entre 43 y 79 años, siendo la media de 35. Las personas que más se atendieron fueron en la franja de edad de los 28 años.

El 24,1% llevaban más de 10 años en España; el 11,2% entre 6 y 10 años; el 14,1% entre 4 y 5 años; el 28% entre 1 y 3 años y el 22,6%, habían llegado al país hacía menos de un año.

En cuanto al país de procedencia de las personas atendidas, el 29,1% eran de Colombia; el 15,5% de Paraguay; el 13,4% de República Dominicana; el 7,8% de Venezuela; el 7% de Rumanía; el 6% de Brasil; el 4,5% de España; el 3,3% de Ecuador; el 2,5% de Perú; 1,9% de Cuba y el tanto por ciento restante entre más de treinta nacionalidades.

El 78,2% de las personas intervenidas no tenían la nacionalidad española y el 74,2% estaban empadronados.

La Comunidad de Madrid fue donde más personas se atendieron durante 2023, un total de 1.745 a mujeres cis, 285 mujeres trans, 101 hombres cis y 7 hombres trans.

Ley contra la trata

In Género denuncia que la persecución y criminalización de la prostitución en España esté provocando un aumento de los casos de violencia y explotación sexual y que la normativa actual esté "empujando a las personas que ejercen la prostitución hacia la clandestinidad, donde sus derechos son violados con mayor impunidad".

Según del Olmo, "perseguir y criminalizar la prostitución no está siendo la solución, al contrario, está generando más inseguridad y más violaciones de los derechos de las personas que la ejercen".

Critican el anteproyecto de Ley contra la trata por considerarla "insuficiente" para garantizar los derechos y prevenir la violencia. Consideran también que la iniciativa socialista sobre la tercera locativa, que pretende penar a aquellos que ceden bienes inmuebles para el ejercicio de la prostitución y el no poder negociar con los clientes tiene "unas consecuencias gravísimas", por lo que han afirmado que no saben qué se pretende con esta ley.

In Género propone que la Ley contra la trata destine recursos en mejorar la autonomía de las personas, que no tengan que pasar por centros residenciales. "Los recursos que están articulando, no funcionan", ha señalado del Olmo.

La asociación ha arremetido también contra la prohibición de la publicidad de la prostitución ya que considera que hace perder autonomía a las personas que ejercen por no poder gestionar sus anuncios y, por consiguiente, se someten a "una posible futura exportación laboral".

"Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de una ley que refleje las necesidades y realidades de las personas en esta situación, promoviendo medidas efectivas para su protección, empoderamiento y acceso a la justicia y restitución", ha dicho la coordinadora de Acción Social en In Género, Belén Jiménez.

La Asociación In Género es una Asociación sin ánimo de lucro que nació para dar respuesta a las necesidades que tienen las personas que ejercen la prostitución y víctimas de trata en España. En 2005 se constituyó la Asociación iniciando acciones socio-sanitarias con el colectivo.