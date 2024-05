Feijóo pide que Óscar Puente "dimita o sea cesado" por provocar una crisis con un "país hermano"

"He visto a Milei en una tele y dije, según le estaba oyendo no sé en qué estado, previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias y salió a decir aquello y yo dije, es imposible que gane las elecciones, cavó su fosa, pues no", declaró Puente en un coloquio