Esto fue lo que dijo el ministro Óscar Puente del presidente argentino Javier Milei

El ministro de Transportes, Óscar Puente, asistió este viernes a un evento sobre redes sociales que se celebró en la Escuela de Gobierno Luis Tudanca, en Salamanca. Sin embargo, su participación sobre este tema quedó en un segundo plano, adquiriendo mucho más protagonismo sus declaraciones sobre Javier Milei, presidente de Argentina.

"Si puedo daros un consejo, ya que esto es una escuela y tratamos de trasladar alguna conclusión que sea útil a los que estáis aquí si algunos hacéis carrera política: sed vosotros mismos, sin miedo, no pasada nada. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto". Esas palabras de Puente fueron el preámbulo de las polémicas declaraciones en el acto organizado por el PSOE de Castilla y León.

"Por ejemplo, Milei, Trump… no sé si tendrán asesores", planteó el ministro de Transportes. "Desde luego, Milei, si tiene asesores, creo que no escucha mucho", continuó Puente. "Yo he visto a Milei en la tele y no sé en qué estado, si previa o después de la ingesta de qué sustancias. Pensé que era imposible que ganase las elecciones y que se había cavado su fosa. Pues no", comentó en el evento ante los alumnos.

La conclusión que sacó el ministro del gobierno de Pedro Sánchez era que "la autenticidad es un valor que la ciudadanía aprecia en muchas ocasiones más que ningún otro".

Estas palabras del ministro han desencadenado una crisis diplomática. Javier Milei ha cargado contra este planteamiento y ha respondido. "El Gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia", ha señalado Milei en un comunicado publicado en la red social X. A continuación, el Gobierno español ha rechazado "rotundamente" el comunicado argentino que critica a Pedro Sánchez.

Alberto Núñez Feijóo ha declarado en un mitin en Badalona que "el señor Puente debería dimitir o ser cesado, pero ni va a dimitir ni va a ser cesado, porque Puente y Sánchez disfrutan del lodazal en el que intentan meter a España". Puente también ha tenido palabras para el líder del PP y ha criticado que "apoye" a Milei antes que "a su Gobierno".