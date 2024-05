Guardia Civil, periodistas, porteros, padres, Telefónica y el colectivo rumano, entre los premiados en un emotivo Dos de Mayo

La Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional, ha acogido este jueves el tradicional acto del Dos de Mayo, Día de la Comunidad, que ha estado marcado por su emotividad y por haber sido capaz de dejar a un lado la confrontación política, poniendo en el centro a quienes han recibido las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo de manos de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Tras un último año donde la cita se celebró en plena campaña electoral y estuvo marcada por el choque con el ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la Puerta del Sol ha vivido una jornada de extraña tranquilidad.

Entre los 650 invitados ha estado este año el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien a su llegada a la cita ha afirmado que asistía "gustosamente" y ha tendido "la mano" al Gobierno regional para "caminar juntos en la cogobernanza".

En esta ocasión, la ausencia más llamativa ha sido la de la Dirección Nacional del PP pero el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, le ha restado importancia y ha defendido que trabajan "codo a codo" con ellos.

Ayuso, vestida del color de la autonomía -el rojo-, se ha mostrado visiblemente emocionada entregando los galardones y ha evitado en su discurso los ataques al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Así, se ha centrado en reivindicar el carácter de Madrid, una región "eternamente al servicio de España", y su forma de vivir "brava, callejera" y "popular".

"Son muchos años de historia compartida, de cruces de caminos, de ilusiones, proyectos y un modo de ver la vida muy propia, a la madrileña. La Comunidad de Madrid seguirá siendo la España de siempre con más ganas que nunca, donde nadie sobra, donde todos somos únicos e insustituibles", ha subrayado.

En este acto han puesto la nota política únicamente los periodistas del Grupo Crónica Pilar García Cernuda Lago y Antonio Casado Alonso, premiados con la Gran Cruz del 2 de Mayo.

"Hemos hecho nuestro trabajo con rigor, con objetividad, con libertad y, por tanto, es auténticamente doloroso e incomprensible que en este momento los periodistas y los jueces seamos demonizados", ha lanzado Cernuda, quien ha reivindicado que los jueces no son "dependientes de nadie", sino que su obligación es que se respete la ley. Por su parte, Casado Alonso ha pedido un reconocimiento a la importancia del trabajo de los periodistas para acceder a la información por "caudales no reglamentados".

Junto a ellos han recibido también la Gran Cruz del 2 de Mayo se ha otorgado a un total de 15 instituciones y personalidades. La lista está compuesta por la Policía Nacional; el Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM), Telefónica, el cabo primero del Ejército de Tierra Fernando Martín Pozueco, que ayudó durante las labores de rescate de la DANA el pasado mes de diciembre; el matrimonio conformado por Elena Huertas Zurita y Octavio Torres Román, participantes del programa de familias de acogida.

También con el mismo galardón se ha reconocido a los ciudadanos rumanos residentes en la región, los conserjes y porteros de fincas urbanas de la región, los profesionales sanitarios en formación, el Servicio de Cardiología del Hospital Clínico, el grupo musical Camela, la modelo Nieves Álvarez, el Club Rayo Vallecano S.A.D.; el jugador de baloncesto Rudy Fernández y el periodista Constantino Mediavilla. 100 "

Este año la Comunidad ha querido premiar a Telefónica, al cumplir un centenario de vida. Su CEO, José María Álvarez-Pallete, ha recordado al "grupo de pioneros" que se "empeñaron" hace 100 años en unir las redes de telecomunicaciones de un país y desplegar "tecnología de última generación".

"Una compañía no cumple 100 años si no sirve a la sociedad en la que vive. Una compañía no cumple 100 años si no cumple un propósito. Telefónica sirve porque cumple un propósito. Queremos hacer nuestro mundo más humano conectando vidas", ha añadido Pallete, quien ha asegurado que lo que fluye por las redes "no son gigas ni megas", sino "la vida de las personas y su necesidad de comunicarse". L

Asimismo, ha tomado la palabra el periodista Constantino Mediavilla, quien ha accedido al escenario con un andador ante una larga ovación del público. Ha reconocido que padece un cáncer para añadir que no se va a morir porque "queda mucho por hacer".

"Se puede hacer periodismo en libertad, convivir, cohabitar. Por aquí han pasado todos y ha pasado de todo", ha expuesto Mediavilla, quien ha agradecido la labor de los sanitarios. También ha hecho un llamamiento a las instituciones públicas para que tengan en cuenta a los cuidadores. "Sin ellos es difícil seguir adelante, uno solo no puede, pero todos... Juntos podemos", ha concluido el también cronista de la Villa.

También ha sido especialmente emotivo el reconocimiento a título póstumo al Guardia Civil Fallecido en acto de servicio en San Agustín de Guadalix, José Antonio Rosa. Ha subido a recoger el galardón uno de sus compañeros con los ojos aguados y señalando al cielo ante el auditorio aplaudiendo en pie.

En su discurso, Ayuso ha recordado a su mujer y a sus dos hijos y ha reivindicado que "como tantos otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entregó su vida cumpliendo su deber".

Es esta vocación de servicio público la que ha llevado también a la Comunidad a otorgar la Gran Cruz a la Policía Nacional, que este 2024 cumple 200 años. Ha recordado la presidenta que "siempre ha estado junto al pueblo español en los momentos difíciles".

Como es el caso del cabo 1º Fernando Martín Pozueco, militar del regimiento de Guerra Electrónica número 31 del Ejército de Tierra, que puso su vida en riesgo para salvar la de numerosos vecinos de Villamanta, durante las inundaciones de 2023.

Una vida dedicada a los demás que también ha resaltado en Elena Huertas y Octavio Torres. Quienes son padres de tres hijos y "desde hace casi una década de han convertido en padres de otros 14 bebés de hasta dos años" a los que han ido acogiendo temporalmente para "darles la oportunidad de crecer al calor de una familia".

A continuación, ha re marcado al pueblo rumano en Madrid, que supone la población extranjera que "más empresas crea" en la región. "Además de ser muy trabajadores, con su esfuerzo y coraje, nos ayudan a generar empleo y dar oportunidades a los demás. Son ya 144.000 personas que viven entre nosotros, peleando como un madrileño más aquí, en su casa", ha reivindicado Ayuso.

Tras ellos, ha explicado que el reconocimiento a los conserjes y porteros nace de Julián, que trabajaba en el inmueble de Valencia que arrasó el fuego. Él fue "capaz de arriesgar la vida por muchos vecinos".

A los profesionales sanitarios en formación les ha agradecido haber elegido la Comunidad de Madrid para "crecer y formarse", sobre Camela ha destacado que "fusiona como nadie tecno con rumba" con sus más de 9 millones de discos vendidos y de la modelo Nieves Álvarez ha subrayado su trayectoria y su lucha contra la anorexia.

En el mundo del deporte, ha felicitado al Rayo Vallecano por sus 100 años y ha destacado a Rudy Fernández como uno de los "grandes" del baloncesto del Real Madrid y la Selección Española.