La portavoz de Más Madrid en la capital, expulsada del pleno acusada de llamar nazis a Vox

La portavoz de Más Madrid en la capital, Rita Maestre, ha sido expulsada del pleno del Ayuntamiento después de que el alcalde, José Luis Martínez Almeida, la acusara de llamar “nazis” a los concejales de Vox, un nuevo rifirrafe que se suma a los cada vez más recurrentes enfrentamientos en el Consistorio.

Durante la intervención de la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera, que defendía la idoneidad de la concesión de la Medalla de Madrid a la Fundación del Toro de Lidia, y después de varios aspavientos en las bancadas de Más Madrid y el PP, Martínez-Almeida ha tomado la palabra para denunciar que Maestre había llamado “nazis” a los concejales de Vox.

Maestre ha intentado tomar la palabra sin éxito, ya que el presidente del pleno no le ha permitido intervenir para responder a Almeida, por lo que, al hablar sin estar en el turno de la palabra y tras ser llamada al orden en tres ocasiones, ha sido expulsada del pleno, y su grupo ha salido con ella.

El enfrentamiento venía precedido de un tenso debate en el punto anterior, el de la concesión de la Medalla de Honor de la ciudad a la comunidad judía, el Rayo Vallecano y a Carmen Iglesias Cano, que Más Madrid ha rechazado al considerar que el Gobierno municipal busca, con ello, homenajear al Gobierno “genocida” de Israel.

El portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, había declarado que “los que se manifiestan al lado de personas que portan esvásticas en la puerta de Ferraz” son el PP y Vox.

En declaraciones a la prensa, Maestre ha matizado que Rubiño se ha referido a “un hecho cierto”, que “en la puerta de Ferraz ha habido gente manifestándose durante semanas y en ese grupo se combinaban personas que portaban esvásticas”, lo que permite “inferir” que “eran nazis”, con personas “del PP”, como Esperanza Aguirre, o de Vox, como el portavoz en el Consistorio, Javier Ortega Smith.

Maestre ha admitido haber dicho “sus amigos los nazis”, si bien no ha especificado si se refería directamente a Vox o a los manifestantes de Ferraz.

Sobre esta cuestión, Almeida ha dicho a la prensa que, en un momento de la intervención de Rivera, Maestre “ha llamado nazis en reiteradas ocasiones a los concejales de Vox”.

Y ha añadido que durante la defensa de la Medalla de Madrid para la Fundación del Toro de Lidia por parte de Rivera de la Cruz, donde la delegada ha citado artistas aficionados a los toros como Pablo Picasso o Federico García Lorca, Rita Maestre ha expresado: “Eso sería antes de que le pegarais un tiro a Lorca”.

En opinión de Almeida, los madrileños no merecen que el pleno municipal sea el escenario de “broncas y enfrentamientos físicos y verbales”.

El primer pleno del mandato, en septiembre de 2023, estuvo marcado por los cachetazos en la cara que el entonces edil del PSOE Daniel Viondi dio al alcalde dentro del hemiciclo, y el último pleno del año concluyó con un sonado episodio protagonizado por Ortega Smith, quien propinó airadamente un golpe a una botella frente al escaño de Eduardo Rubiño.

Sobre toda la polémica, Ortega Smith, ha trasladado que su grupo no tomará ninguna medida al respecto para no “perder el tiempo y el dinero” intentando que “unos cafres entiendan” que Vox no tiene “nada que ver con ideologías totalitarias”, y ha instado a “la extrema izquierda” de “Hamas Madrid y el partido de Sánchez” a pedir disculpas por los “120 millones de muertos” del comunismo.

Y la portavoz del PSOE-M, Reyes Maroto, ha dicho que “cualquier insulto de los que se ha escuchado en el pleno” es “totalmente reprochable”, si bien ha criticado que, para el presidente del pleno, sólo cabe intervenir “en algunos” casos.