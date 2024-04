Feijóo: "Sánchez denuncia bulos mientras los lanza contra mí. Rectifique"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado esta noche que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denuncia bulos mientras los lanza contra él.

"Su Gobierno me acusó falsamente de dar ayudas a mi pareja y hoy él mismo miente. Jamás he dicho que ninguna mujer se quede en casa, tampoco la suya. En TVE no le han pedido que lo retire, pero hágalo. Rectifique", ha publicado en X.

.@sanchezcastejon denuncia bulos mientras los lanza contra mí.



Su Gobierno me acusó falsamente de dar ayudas a mi pareja y hoy él mismo miente.



Jamás he dicho que ninguna mujer se quede en casa, tampoco la suya.



En TVE no le han pedido que lo retire, pero hágalo.

Rectifique. pic.twitter.com/QcGFWsILqo — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) April 29, 2024

En la entrevista concedida esta noche a TVE, el presidente del Gobierno ha propuesto la apertura de un proceso de "reflexión" con los medios de comunicación, pero también con las fuerzas políticas, para luchar contra los bulos y la desinformación que, según remarca, son uno de los principales desafíos que tienen las democracias occidentales.