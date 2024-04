El PSOE respira aliviado tras la decisión de Sánchez de seguir al frente del Gobierno

El PSOE respira aliviado tras la decisión de Pedro Sánchez de seguir como presidente del Gobierno, después de la movilización de todo el partido para pedirle que continuara, y su secretario de Organización, Santos Cerdán, subraya que van a seguir trabajando "por la regeneración de la democracia".

Diversas fuentes socialistas consultadas por EFE del Gobierno, la Ejecutiva Federal del PSOE y el grupo parlamentario en el Congreso coinciden en expresar su felicidad después de cinco días de reflexión de Sánchez sobre su futuro que sus compañeros han vivido con incertidumbre y preocupación.

Además, muchos aseguran que nada volverá a ser igual porque consideran que este periodo es un punto de inflexión que ha servido para debatir sobre la calidad democrática y para defender el respeto en la política, mientras que hay quienes piensan que el partido va a estar ahora "más fuerte y unido".

"Vamos a seguir trabajando sin descanso. Por la regeneración de la democracia. Para seguir consolidando derechos. Para que prevalezca la política limpia. Vamos a hacer frente a los desafíos que están por venir con más fuerza que nunca", ha dicho Santos Cerdán en su cuenta de la red social X.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha celebrado esta "gran noticia" y ha resaltado que con ella Sánchez "sigue demostrando que la mentira no puede con la verdad, el insulto no gana al argumento, el odio de algunos discursos no se impone a la convivencia y los que creen que el poder es suyo no deciden por encima de la voluntad ciudadana".

"Hoy gana la Democracia. Hoy ganamos la inmensa mayoría", ha añadido.

También la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, ha agradecido en un mensaje en X al presidente del Gobierno y líder del PSOE su trabajo "por defender la democracia, por promover la decencia y por luchar por una España solidaria y valiente".

Y fuentes de Ferraz han subrayado que al seguir en el cargo Sánchez "no cede ante la presión, los bulos y el acoso" y confían en que "todo el mundo reflexione sobre sus palabras".