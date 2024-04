Los productos de marca que ya no se ven en supermercados como Mercadona, Carrefour o Dia

Las marcas blancas están ganando terreno poco a poco, debido a que tienen los precios más bajos. Por eso, cadenas importantes de distribución en España como Mercadona, Dia o Carrefour han eliminado un 23% de las marcas en los últimos cinco años y las han remplazado por sus propias marcas blancas más económicas. Así lo han revelado los datos de Promarca, una asociación que representa a las marcas de fabricante, las cadenas de distribución, como Mercadona. No es de extrañar que ahora sea más difícil encontrar en el supermercado marcas de fabricante y hayamos dejado de ver algunas como PepsiCo, por ejemplo, en Carrefour.

La cadena de Juan Roig, por ejemplo, ha reducido mucho las marcas de fabricantes en los últimos años. Para que nos hagamos una idea, ha pasado de tener 2.816 productos en el año 2018 a solo 1.538 en 2021. La última marca en desaparecer de sus estantes ha sido Leche Pascual.

Marcas que han desaparecido en Carrefour o Dia

No obstante, Mercadona no es el único supermercado en España que está apostando por esta medida. Carrefour, por ejemplo, también ha anunciado la retirada de los productos de la famosa marca PepsiCo de sus estantes. Y estos no solo hacen referencia a los refrescos, entre los productos populares de la marca se incluyen las patatas Lay's. Exactamente, Carrefour ha pasado de tener 7.399 productos de marca a 5.905.

Por último, el Grupo Dia también ha seguido este fenómeno en España. Hace poco retiró la marca Bimbo de todas sus tiendas. Con esta retirada, las marcas de fabricante en Dia han disminuido un 42% desde el año 2019.

Todas estas cifras son un reflejo de los cambios de preferencias de los consumidores y sus condiciones económicas actuales, ya que la inflación ha hecho que los consumidores busquen ahorrar dinero y los productos de marca blanca ofrecen una alternativa barata a las marcas de fabricantes reconocidos.