Ortuzar: "Creo que Sánchez está más en irse y que está dando tiempo a su partido"

Una semana después de haber salvado con su victoria en votos y empate a 27 escaños el sorpaso histórico que habría supuesto este 21-A un triunfo de Bildu, el presidente del PNV se pronuncia en esta entrevista sobre el endiablado contexto español.

-¿Ha hablado con Sánchez?

-No, hablé con su entorno y me dijeron que no estaba contestando a nadie. En estos procesos personales hay que dejar en paz a la gente. Yo le mandé un abrazo y mi solidaridad. Sabe que la tiene porque en lo personal tenemos una relación franca y directa.

-¿Qué cree que va a hacer?

-Esto es una quiniela, pero dado lo raro y distinto del proceso, por la situación que percibo en su partido y su entorno, no descartaría que se vaya. Me da la sensación de que cuando él escribe esa carta y se da cinco días, está más en irse que en quedarse y dando tiempo a su partido para que reaccione.

-¿Usted cree que es víctima de una persecución política o que está sobreactuando?

-El clima político español empieza a hacerse irrespirable. Hay una mezcla de elementos peligrosísimos. Primero, seguimos viviendo la inercia de la vieja política contra la nueva porque ésta ha desaparecido, pero sus tics nos siguen contaminando. Segundo, la no asunción de la aritmética parlamentaria es tremenda, porque este Gobierno es legítimo y lo que no han dado las urnas no se puede conseguir en los juzgados. Y tercero, hay una escalada verbal amplificada por un sistema mediático que vive en una burbuja deontológicamente rechazable. Todo es un cóctel explosivo que se puede llevar a cualquiera por delante.

-¿Teme que un paso al lado de Sánchez haga que decaigan los compromisos que tiene firmados con el PNV?

-Entiendo que en esa hipótesis el PSOE tomará las decisiones para seguir al frente del Gobierno y desde luego va a seguir necesitando de sus socios. Y lo lógico es que los acuerdos se firmen. Yo ese documento lo firmé con Sánchez en calidad de investido pero también de secretario general del PSOE.

-¿Contempla la opción de un adelanto de las generales?

-Dependerá de qué va a hacer Sánchez, de si el Gobierno es capaz de sacar los Presupuestos, de la inestabilidad o la inestabilidad que generen las elecciones catalanas... Es muy pronto para hablar, pero debemos tener todos los escenarios abiertos.

-¿Qué debería pasar en Cataluña para que eso no afectara a la estabilidad de la legislatura en Madrid?

-No va a ser fácil hacer la cuadratura del círculo. Ahí tanto el PSOE como el PSC van a tener que hacer una mezcla de inteligencia y generosidad para que Cataluña pueda tener un respiro sin que ninguna de las fuerzas soberanistas se sienta traicionada y eso le tiente a desestabilizar el escenario en Madrid...

-¿Cuál sería la fórmula de Gobierno catalán preferida por el PNV?

-Me gustaría que Junts pudiera liderar el Govern y que eso permitiera que hubiera una descompresión de la situación política entre Madrid y Barcelona. No parece que dicen eso las encuestas.

-¿Respiró tranquilo el pasado domingo por la noche?

-Tenía una confianza total en que íbamos a ser primera fuerza. Me hubiera gustado ganar también en escaños, pero visto lo visto, creo que hemos tenido un resultado bueno que nos permite mantener el liderazgo del país. La sociedad vasca nos ha dado una oportunidad, otra bola de partido para poder relanzar el proyecto político del PNV en buenas condiciones.