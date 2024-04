Irene Montero pide "pasar a la acción" para actuar "contra la guerra judicial y mediática"

La secretaria política de Podemos y candidata a las elecciones europeas, Irene Montero, ha asegurado este sábado que es momento de "pasar a la acción" para hacer frente a la situación de Pedro Sánchez porque "cada día que no actuamos contra la guerra judicial y mediática es un día perdido para la democracia".

Montero se ha manifestado así en el acto 'Joves per la Pau' celebrado en Valencia, en el que también ha participado la coordinadora general de Podem País Valencià y portavoz adjunta de Podemos, María Teresa Pérez. Su partido, ha señalado, "no somos ajenos ante la guerra judicial y mediática" y ha trasladado su cariño al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y a la militancia socialista.

Ha indicado, no obstante, que "es hora de pasar a la acción", porque, a su juicio, "no habríamos llegado hasta aquí si mucha gente, cuando esa guerra judicial y mediática no iba contra ellos, se hubieran puesto de perfil". "Al bloque reaccionario, a la guerra judicial se la frena garantizando derechos", ha agregado.

"Sabemos lo que le ha pasado y no queremos que le pase lo mismo que a nosotras", ha indicado Montero, al tiempo que ha manifestado que este Gobierno, el de Sánchez, "tiene que seguir, pero plantando cara al bloque reaccionario y eso significa tomar medidas valientes en materia de vivienda o derechos feministas, así como frenar la escalada bélica".

Mientras se espera que el presidente tome una decisión -"que es personal", ha dicho la secretaria política- hay que "pasar a la acción" porque "cada día que no actuamos contra la guerra judicial y mediática es un día perdido para la democracia".

De cara a las elecciones europeas, la representante de Podemos ha señalado que "nos jugamos si Europa es una potencia para la guerra o si Europa es una potencia para la paz, y eso significa que nos estamos jugando si nuestros gobiernos van a ser gerentes de la guerra y de las empresas armamentísticas y van a apostar por la entrega del dinero público a los señores de la guerra o si vamos a dedicar ese dinero a la educación pública, sanidad pública o los derechos feministas”.

La guerra "nunca viene sola"

La guerra "nunca viene sola", ha dicho Montero, que ha agregado que "siempre viene acompañada de recortes y austeridad, que no son más que eufemismos para hablar de quitar derechos y otorgar privilegios, y dinero y poder a las grandes empresas armamentísticas que se hacen de oro con las guerras".

A su juicio, Europa debe ser "antifascista" y hacer "que se cumplan los derechos humanos". Europa debe además, ha dicho, "dejar de ser cómplice con el genocidio que Israel está llevando a cabo contra el pueblo palestino y que no deja en la impunidad a un criminal como Netanyahu y debe contribuir, junto a otros países, a que no queden en la impunidad los genocidas".

Por su parte, María Teresa Pérez ha expresado también su solidaridad con el presidente del Gobierno pero ha señalado que "precisamente nosotros en Podemos, e Irene Montero en particular, sabemos bien los efectos y las consecuencias de que esa guerra judicial y mediática vaya contra ti y tu familia".

Ha señalado que "si cuando esa guerra iba contra activistas, contra Isa Serra, Vicky Rosell, Pablo, Irene y Mónica Oltra, mucha gente se hubiese escandalizado también quizás no habríamos llegado a esta situación".